Cazzu asistió al programa "PLP" de Luzu TV, allí confirmó no saber nada del romance que tenían Christian Nodal y Ángela Aguilar, reveló que se enteró como todo el mundo, por la gran declaración en la revista Hola!.

pepe aguilar y chritian nodal.jpg La mala relación entre el esposo y el padre podría generar problemas a futuros.

Debido a todas las cosas que Cazzu dijo se generó una gran polémica en las redes sociales, lo que llevo a que Christian Nodal realizará una trasmisión en vivo donde se mostraba bastante molesto e insistía en que su esposa no fue su amante.

Pero de manera descuidada, se equivocó de nombre y mencionó que Julieta, Cazzu, era su esposa.

La problemática relación

Debido a toda esta problemática entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, las redes dan mucho de que hablar. Una de las cosas que ha sido el centro de atención es la relación de Christian y Pepe Aguilar. Según las revelaciones recientes ambos cantantes compartían una buena relación, ahora se encuentran en una etapa de enemistad profunda.

Nodal y angela.jpg Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentran en un momento crítico de su relación.

El programa "Chisme no like" revelaron que los cantantes no se llevan muy bien como se cree. Esta relación se ha deteriorado hasta el punto que se odian a muerte, están en un momento muy delicado. Una de las razones por las que se odian es la influencia que ejerce Pepe Aguilar sobre su hija.

Pepe Aguilar le habría ordenado a Ángela que le exigiera a su esposo limpiar su imagen pública, lo que generó roce entres los cantantes.