Las impactantes imágenes de cómo quedó el techo del Tropicana Field luego del huracán Milton

Los meteorólogos advirtieron sobre la posibilidad de ráfagas de viento que podrían superar los 90 MPH, y los informes confirmaron que algunas áreas, como el Aeropuerto SRQ y Clearwater Beach, experimentaron vientos máximos de hasta 102 MPH y 90 MPH respectivamente. Estas condiciones desafiaron la infraestructura de la zona y pusieron a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades.

Una de las imágenes más impactantes que ha surgido tras el paso del huracán es la del Tropicana Field, sede de los Tampa Bay Rays. Los fuertes vientos del huracán Milton arrancaron varios paneles del techo de esta emblemática estructura, dejando la instalación vulnerable y expuesta a los elementos.

Las imágenes del techo dañado han circulado ampliamente, mostrando la fuerza de la tormenta, el impacto que estos eventos climáticos extremos pueden tener en las infraestructuras deportivas y en la comunidad en general.

►TE PUEDE INTERESAR: El impacto del huracán Milton en la vida de un mendocino: "Llenamos la camioneta y partimos a Nueva York"

Embed - Andrew Labunski on Instagram: "The aftermath of hurricane #Milton on #TheRays #TropicanaField where the roof has been totally blown off #stpete #RaysBaseball #raysup"