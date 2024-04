La playa de Florida con aguas esmeraldas y que tiene un gran outlet

Miramar Beach, la playa de Florida, Miami.png

Miramar Beach: el gran outlet de Florida

Después de un día lleno de actividad, relájate en la playa bajo el cálido sol de Florida o alquila una bicicleta para explorar el encantador sendero pavimentado Scenic Highway 98 Trail, que ofrece impresionantes vistas panorámicas a lo largo de su recorrido de tres millas.

Para los amantes de las compras, Silver Sands Premium Outlets es un destino imperdible con más de 100 tiendas y restaurantes que ofrecen desde las últimas tendencias de moda hasta productos exclusivos. Además, cuenta con un área de juegos para niños, lo que lo convierte en un lugar ideal para toda la familia.

El outlet que tiene la playa de Miami.png

El outlet cuenta con 110 tiendas de diseñadores y marcas que ofrecen ahorros de hasta un 65% de descuento todos los días. Los compradores pueden encontrar ofertas extraordinarias en Coach, Columbia Sportswear, Banana Republic, Disney Store Outlet, Gap Outlet, J.Crew, kate spade new york, Michael Kors, Nike, Polo Ralph Lauren Factory Store, Saks OFF 5TH, Tory Burch, Under Armour , Vans, Vera Bradley y más. Asegúrese de unirse al VIP Shopper Club para obtener ahorros adicionales: premiumoutlets.com/vip.

Qué visitar en esta playa de Florida

Por la noche, esta fabulosa playa tiene una vibrante cultura que te invita a visitar Grand Boulevard, donde encontrarás cine, tiendas exclusivas y una variedad de restaurantes que ofrecen desde delicias locales hasta gastronomía internacional.

Para los aficionados al golf, Sandestin Golf and Beach Resort es el lugar perfecto para reservar una estadía, con sus cuatro campos de campeonato que desafiarán incluso a los golfistas más expertos.