La paradísiaca playa de aguas turquesas que se ubica en Florida y es un tesoro nacional

St. Pete Beach.jpg

Dónde hospedarse en la playa de arena blanca y aventura de Florida

En las opciones de hospedajes, si estás de turismo en Florida, podes optar por resorts llenos de actividades como TradeWinds Island Gran Beach Resort, que tiene su propio parque acuático flotante, o por un alojamiento más tranquilos como Coconuit Inn de Pass-a-Grille.

Dentro de las opciones más elegantes están los alojamientos frente al mar en St. Pete Beach, como The Saint and the Bellwether Beach Resort y Dolphin Beach Resort.

St. Pete Beach desde arriba.jpg

Qué actividades hacer en St. Pete Beach de Florida

Las mejores cosas para hacer según Visit St. Peter Beach es visitar las dos calles principales, Corey Avenue y la 8va Avenua. Si el plan incluye a niños puedes llevarlos a Rumfish donde podrán ver tres grandes acuarios. Pero si la idea es hacer turismo aventura, el esnoóquel en el mismo acuario es una gran opción.

Otra opción al visitar esta playa en Florida es el paseo marítimo intracostero de la ciudad que incluye Horna Park, Edgar Park y Ron McKenney Park. Por último, uno de los imperdibles de este sitio es la cantidad de restaurantes que hay en cercanía como Maritana, Chill, Grand Hacienda Mexican Cuisine, The Dewey Beach Bar & Grill.