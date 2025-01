La Casa Blanca abre su sala de prensa a influencers y creadores de contenido

La sala de prensa de la Casa Blanca cuenta con 49 asientos, todos adjudicados a un medio específico. Disponer de un asiento facilita la posibilidad de formular preguntas al portavoz, aunque cualquier periodista con credenciales emitidas por la Oficina de Prensa de la Casa Blanca puede asistir de pie a las conferencias de prensa.

La primera fila está reservada para la agencia The Associated Press y corresponsales de grandes cadenas de televisión como NBC, Fox, CBS, ABC y CNN. La segunda fila está ocupada por importantes diarios como The Wall Street Journal, The Washington Post y The New York Times, entre otros.

Cambio en la dinámica de la conferencia de prensa

Casa-Blanca-prensa-efe 1.webp

La primera pregunta de la conferencia de prensa tradicionalmente siempre la realiza The Associated Press. Pero Leavitt señaló que a partir de ahora la primera pregunta sería para los periodistas de Breitbart News, un medio de ultraderecha, y para el portal Axios.

La portavoz anunció que la Casa Blanca restablecerá las credenciales de prensa de los 440 periodistas cuyos pases fueron revocados durante la Administración de Joe Biden (2021-2025).