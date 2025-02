Inmigrantes ilegales en Estados Unidos enfrentarán duras sanciones si no se autodeportan

"El hecho de que un extranjero no abandone los Estados Unidos es un delito que podría resultar en una multa económica significativa", advierten desde el organismo.

El hecho de que un extranjero no se registre es un delito que podría resultar en una multa, prisión o ambas. Durante décadas, esta ley ha sido ignorada, pero ya no lo es

Un portavoz del DHS indicó: "El presidente Trump y la secretaria Noem tienen un mensaje claro para quienes se encuentran en nuestro país ilegalmente: váyanse ahora".

Si se van ahora, pueden tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano

Police Ice2.jpg Los inmigrantes ilegales no están pasando su mejor momento en Estados Unidos.

Así se llevará a cabo el registro

El Departamento de Seguridad Nacional proporcionará una página web que dirige a la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) donde los inmigrantes deben registrarse creando una cuenta. Luego se publicará un formulario y un proceso para puedan completar el registro.

"Una vez que se implemente el proceso de registro, los extranjeros enviarán su registro, y los padres y tutores enviarán las solicitudes de registro en nombre de sus hijos menores de 14 años, a través de su cuenta en línea de USCIS", explicaron las autoridades.