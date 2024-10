gasolina.webp El puerto en el lado este de la bahía de Tampa comenzó a enviar buques cisterna desde sus terminales el domingo por la mañana.

Este anunció se realizó el sábado en Breandeton durante la inauguración de punto de distribución de gas en Tom Bennett Park, 280 Kay Road. Ese sitio está abierto todos los días, de 7 a.m. metro. a las 7p. m., y ofrece a los residentes 10 galones de gasolina gratis.

Dónde se repartirá

Los depósitos de distribución de gasolina solo están suministrando combustible a los vehículos en la fila y no tanques de gasolina portátiles. La división de gestión de emergencia de Florida anunció la apertura de un sitio de distribución de gasolina gratis en New College, 500 College Drive, Sarasota. Estará abierto de 11 a.m. metro a las 8p. m.

fila gasolina.webp La gasolina podría estar disponible en Bradenton, Sarasota y otras partes del suroeste de Florida afectadas por el huracán Milton

El domingo se abrirán nuevos puntos de distribución temporales con servicio completo en Port Charlotte y los condados Pinellas, Hillsborough y Sarasota.

Se abrieron nuevos lugares de distribución de gasolina en los siguientes distritos