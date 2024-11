edificio.webp Se llevará a cabo un operativo cuidadoso para du demolición.

Carollo explicó que la ciudad e Miami organizará el segundo evento de Navidad mas gran de Estados Unidos y el evento hispano mas grande del mundo. Pero el gobernador aseguró que el edificio abandona que se encuentra cubierto de grafitis afecta la imagen de la ciudad.

El gobernador está presionando para que se tomen medidas al respecto: "Le hemos pedido a la Ciudad de Miami que, si no van a demoler el edificio durante un tiempo, al menos fuercen a los propietarios a cumplir con el código de la ciudad y lo pinten para mejorar su apariencia.".

Falta de acción en Miami

El representante de la Asociación de Propietarios de Brickell, Nestor Cuesta expreso su decepción en cuanto a la inacción y el impactó negativo del edifico en la imagen de Miami. Señale que el encargado, Damian Pardo, comisionado del dsitrito 2, no ha tomado las medidas necesarias y el Departamento de Codgo no está haciendo cumplir sus reglas.

edificop costado.webp Algunas personas se oponen a su demolición.

James Toress, el presidente de la Downtown Neighbors Alliance (DNA), criticó la falta de acción: "Hemos escrito varias cartas a la administración abordando este problema. Yo, personalmente, me he reunido con los dueños del inmueble para explicarles cómo el abandono de este edificio afecta a la calidad de vida de la comunidad, ya que se ha convertido en un campamento para personas sin hogar. Ha pasado un año y no ha ocurrido nada".

Torre llamó a la renuncia de Pardo: "Si Pardo no va a ponerse al frente de nuestro distrito, le pido que renuncie, porque no está aportando nada a nuestra comunidad. No es justo que sea el comisionado Carollo del Distrito 3 quien dé la cara y luche por nuestra calidad de vida".