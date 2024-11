Este será el horario de atención en Walmart el día de las elecciones presidenciales

Al día de hoy, Walmart no ha informado cambios en su horario de atención ni mucho menos si cerrará sus puertas, por lo que se estima que todo seguirá con total normalidad. Además, recordemos que el 5 de noviembre no es considerado un feriado no laborable producto de las elecciones.

Walmart.jpg Walmart todavía no informa si abrirá su puertas el día de las elecciones.

Dependiendo del Estado en donde te encuentres, puede haber breves modificaciones, pero en líneas generales las puertas de las tiendas de Walmart abrirán a las 6:00 a.m. y cerrarán a las 11:00 p.m. En consecuencia, podrás combinar tu acto democrático con las compras planificadas y regresar a casa para conocer los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

¿Qué sucede si trabajo en Walmart y debo salir a votar?

Si el día de las elecciones trabajas en Walmart o en cualquier otra tienda, es fundamental que conozcas tus derechos laborales para que puedas ir a votar.

TE PUEDE INTERESAR: La FDA obliga a Walmart a quitar alimentos elaborados con harina que venden en Seattle, Oregón y Portland

Los derechos de los empleados para ausentarse del trabajo el día de las elecciones dependen de las leyes de cada Estado. Sin embargo, la mayoría obliga a los dueños de tiendas y empleadores a darles tiempo libre a sus trabajadores para que asistan a emitir su voto y luego regresen a continuar con sus tareas laborales.