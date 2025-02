Elon Musk perdió US$ 52.000 millones en patrimonio neto desde que comenzó el año

No está claro que si su rol en la política esté jugando un papel importante en la caída de las ventas de Tesla. La creciente competencia, especialmente en China, y la disminución del crecimiento de la demanda en Estados Unidos pueden estar influenciando.

De igual manera, Elon Musk nunca había sido más rico, su patrimonio neto alcanzó un récord de US$ 347.800 millones, informó Bloomberg.

►TE PUEDE INTERESAR: Elon Musk recibió el apoyo del presidente Donald Trump

La alianza de Elon Musk con Trump

La alianza de Elon Musk con Trump llevó sus empresas a la vanguardia. Musk es el CEO de Tesla y SpaceX, así como el propietario de X y el CEO de otras empresas, incluidas Neuralink, xAI y The Boring Company.

elon musk-donaldtrump-redes sociales-efe 1.webp Donald Trump y Elon Musk en el Despacho Oval hace unas semanas atrás.

Ahora supervisa el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y ejecuta una serie de recortes de empleo y reducciones controvertidas en el Gobierno federal, que incluyen miles de despidos en agencias.

El patrimonio neto de Elon Musk cayó US$ 5.200 millones la semana pasada, según la actualización más reciente del Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Pero sigue siendo la persona más rica del mundo con un patrimonio neto de US$ 380.000 millones, US$ 144.000 millones más rico que la segunda persona más rica del mundo, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg.