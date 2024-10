Los filtros de alta gama se caracterizan por su capacidad para atrapar partículas más pequeñas, como humo, bacterias e incluso algunos virus. También suelen durar más tiempo antes de necesitar un reemplazo. Sin embargo, estas ventajas vienen con un costo oculto.

El problema radica en la densidad de estos filtros. Al ser más gruesos y eficientes en la captura de partículas, también restringen el flujo de aire del sistema de climatización. Esto puede provocar que tu equipo de aire acondicionado trabaje más duro para mantener la temperatura deseada, lo que se traduce en un mayor consumo de electricidad.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, el especialista recomienda optar por filtros más económicos y de menor densidad. Estos permiten un mejor flujo de aire, lo que ayuda a mantener el sistema de climatización funcionando de manera eficiente sin sobrecargarlo.

Es importante destacar que esta recomendación aplica para la mayoría de los hogares. Sin embargo, si tienes necesidades específicas de salud, como alergias severas o problemas respiratorios, consulta con un profesional para determinar el tipo de filtro más adecuado para tu situación.

