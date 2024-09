La frase que llamó la atención

La nueva canción del cantante mexicano tiene algunos pasajes que llaman la atención, tanto por su lenguaje fuerte como por las referencias al romance con Ángela. Por ejemplo, una de las estrofas canta: "Mami quedamos que la última fue la última vez /pero aquí estamos ya llevamos así todo un mes".

Esa frase parece hacer referencia al romance secreto que mantuvieron mientras Nodal estaba en pareja con Cazzu. Además, también explica por qué se casó tan rápidamente con Aguilar en otra estrofa: "Yo sé que todos los cabrone’ están buscándote / no hay chance pa’ ninguno tú sigues amándome".

La separación que dio de qué hablar

cristian-nodal-y-cazzu.jpg Cazzu y Christian Nodal, tienen una hija de 10 meses.

Nodal se encontraba en pareja con la cantante argentina Cazzu, y solo a dos meses de separarse blanqueó su relación con Ángela Aguilar. Las redes se alteraron, y acusaron a Nodal de haber empezado esta relación antes de terminar con la argentina. A los pocos días, Christian salió a hablar en su Instagram sobre la situación.

“En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo alguna infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona. Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando”, expresó Nodal.

Cazzu, por su parte, dio su punto de vista en Instagram, al decir que se siente bien, atravesando de la mejor manera posible esta ruptura y el casamiento de su ex con Ángela Aguilar.

La polémica boda de Christian y Ángela Aguilar

Al poco tiempo que se supo que Christian y Ángela estaban juntos, comenzaron a volar los rumores sobre una boda secreta. Con el correr de los días salieron imágenes con detalles de la misma, y se confirmó que se llevó a cabo el 24 de julio, frente a su familia y amigos. Entre los personajes más distinguidos estaban Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira.

nodal-angela-casamiento.jfif La publicación de Instagram con la que Nodal confirmó la boda con Ángela Aguilar.

Pepe Aguilar, el padre de Ángela, a los días confesó haber pagado el total de la boda tal como lo dicen las tradiciones mexicanas. En el programa de Los 40 Colombia, el cantante confesó: “Es que no te queda de otra, yo no quería. Pues sí, me chingué. ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: ‘Oiga, suegro, no quiere que le ayude en algo’, ni madres”.

Christian Nodal realizó una publicación en su Instagram compartiendo dos imágenes con su nueva esposa escribiendo la fecha que contrajo matrimonio con Ángela, que obtuvo más de un millón y medio de likes, y fue la confirmación final de la boda secreta.