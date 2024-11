El nuevo virus que se disfraza de aplicación confiable, ataca teléfonos Android y vacía tu cuenta bancaria

Según los primeros informes, el troyano se esparció rápidamente en dispositivos Android a nivel mundial, particularmente en Estados Unidos, sectores de Latinoamérica y gran parte de Europa (específicamente España).

La imagen visible de este virus hace que cualquier persona con Android pueda caer en la trampa. Sus desarrolladores, crean páginas falsas de aplicaciones que parecen legítimas y los usuarios la descargan porque confían en que son apps verídicas (como Chrome, Instagram, LinkedIn, entre otras).

virus android.jpg Este virus en Android robará todo tu dinero.

Una vez que las instalan mediante páginas webs externas y fuera de la tienda oficial de Android, el virus comienza a operar sin levantar sospechas, evitando ser detectad por medidas de seguridad comunes en los dispositivos de Google. Aquí, ‘ToxicPanda’ realiza retiros no autorizados directamente desde las cuentas bancarias de las víctimas y también roba contraseñas de otras aplicaciones e información sensible.

Esta amenaza formidable necesita medidas ejemplares por parte de Android para que no siga operando en teléfonos, pero también demanda atención especial por parte de los usuarios y no descargar aplicaciones de fuentes externas que no sea Play Store.

Además, expertos en ciberseguridad recomiendan actualizar regularmente el software, ya que esto trae parches de seguridad por parte de Android que protegen el teléfono contra diversas amenazas y ataques de ciberdelincuentes.