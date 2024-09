El lenguaje corporal del debate presidencial: que reveló de Donald Trump

trump-kamala-saludo-efewebp.webp Al ingresar al escenario, llamó la atención el saludo de manos entre los candidatos Kamala Harris y Donald Trump. Crédito: EFE.

Cuando Kamala Harris inició el apretón de manos demostró que no tenía miedo de enfrentarse a Trump. Lo tomó desprevenido. Cuando regresó a su atril en el escenario, Harris tenía una gran sonrisa en la cara.

Donald Trump no la miró a los ojos

Donald Trump nunca miró directamente a Harris. Siempre miraba fijamente al frente. Un buen liderazgo requiere mirar directamente a nuestro oponente. La negativa de Trump a mirarla a los ojos durante más de 90 minutos podría interpretarse de muchas maneras: como una forma de indiferencia, de falta de respeto o incluso de miedo a mirarla, como si lo pusiera de algún modo en evidencia.

Por el contrario, Harris miró directamente a Trump cuando habló. Cuando se dirigía a él, le hacía gestos, incluso cuando él no la miraba. Demostró que no tenía miedo de mirarle a los ojos, de acercarse a él, de desafiarlo directamente.

trump-debate-cronistawebp.webp Donald Trump a diferencia de la vicepresidenta, siempre miró hacia el frente y se lo pudo ver por momentos ofuscado y a la defensiva ante las palabras de Kamala Harris.

Kamala Harris se tocaba la barbilla

Cuando Donald Trump acusó a Kamala Harris de ser "marxista" por la carrera académica de su padre, ella lo miró con la mano posada en su barbilla: una mirada de absoluta incredulidad. Era una forma llamativa de decir en silencio: "Ni siquiera puedo creer lo que estás diciendo". Este gesto lo repitió varias veces durante el debate, sobre todo cuando Trump decía algo que ella percibía como escandaloso.

Los labios fruncidos de Donald Trump

Trump muestra a menudo un gesto particular que deja muy claro cuando oye algo que no le gusta, frunce los labios hacia delante, como si diera un beso. Este comportamiento suele asociarse a la antipatía o el desacuerdo, y se ha convertido en un rasgo característico de Donald Trump.

Empezaron con un apretón de manos, pero no terminaron igual

Kamala Harris forzó un apretón de manos al principio del debate, pero hacia el final del evento eso no se repitió. En cuanto terminaron, Donald Trump se fue del escenario antes de que Harris hubiera recogido sus notas del atril. No hubo ningún intento de estrechar la mano ni de socializar. Eso demostró que Trump no estaba de humor.