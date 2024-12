El Gobierno alemán acusó a Elon Musk de intentar influir en las elecciones de Alemania

Libertad de opinión o injerencia de Elon Musk

La portavoz adjunta del Ejecutivo germano, Christiane Hoffmann dijo: "En efecto, Elon Musk intenta, con sus afirmaciones, influir en las elecciones al Bundestag". la responsable gubernamental recordó que las elecciones en Alemania las deciden los votantes cuando acuden a las urnas y que "son un asunto alemán".

alemania.jpg La portavoz adjunta del Ejecutivo de Alemania, Christiane Hoffmann. Crédito: Wikipedia.

No obstante agregó que Elon Musk es libre de expresar su opinión, que no necesariamente hay que compartirla. Hoffmann dijo no querer valorar qué pesa más en este caso, si la libertad de opinión o el intento de injerencia desde el exterior en las elecciones de Alemania.