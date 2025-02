El electrodoméstico del momento está en oferta en Walmart: compra hoy tu freidora de aire

En cuanto a limpieza, es muy fácil de higienizar porque tanto la cesta como la placa son antiadherentes, eso simplificará la labor.

Freidora de aire2.jpg El tamaño es ideal para tu cocina.

El producto de Walmart te permite disfrutar de la mejor y sana comida

La Ninja Pro XL está causando tendencia en el mercado y ahora se puede adquirir en Walmart con un precio promocional: mientras su precio habitual es de 79 dólares, la oferta permite un ahorro de 10 dólares quedando en 69 dólares.

Un precio más que racional teniendo en cuenta que con la freidora de aire se pueden obtener los mismos (y más sanos) resultados que cuando se utiliza aceite, los alimentos se preparan de manera rápida y sencilla.

Además, con las 3 funciones de cocción se puede satisfacer cualquier antojo, desde snacks crujientes hasta comidas complejas. Además, la limpieza es super sencilla.

Freidora de aire23.jpg

Los comentarios de compradores del producto de Walmart

Uno de los usuarios que dejaron su reseña sobre el funcionamiento de la freidora de aire expresó: "¡Estoy más que feliz de haber traído esta airfryer! ¡Somos una familia de 5 y este es el tamaño perfecto para nosotros! Esto es tan fácil de usar que fríe nuestra comida rápidamente. ¡La comida sabe muy bien con esto! Es fácil de limpiar."

Y agregó: ¡Me encanta el aspecto de esta freidora y queda bien en mi mostrador! La bandeja es grande y de forma cuadrada, ¡tiene mucha capacidad! Esto funciona perfectamente. Todavía no he usado las opciones de deshidratador o calentamiento, pero uso la opción de freidora todos los días. Me encanta cómo esto no calienta mi cocina en absoluto como lo hace el horno. ¡Estoy muy feliz con esta compra!".

Por su lado, otro usuario resaltó: "La freidora de aire profesional Ninja 3 en 1 es perfecta para mi familia de dos. Es silencioso, fácil de usar y muy fácil de limpiar. El factor de forma pequeño es de gran ayuda en mi pequeña cocina. Noté que, después de dos usos, el revestimiento de teflón en la parte inferior se desprendió en un par de lugares. Me comuniqué con Ninja, quien me enviará una canasta de reemplazo. De lo contrario, esta freidora es una adición bienvenida".

