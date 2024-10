The @victoriassecret Show is BACK tomorrow night ! ! LIVE at 7pm EST on @primevideo (+ YouTube, insta, tiktok) and after today’s rehearsal I can confirm that it will forever feel like a dream come true.Looking back on.jpg Gigi Hadid y Kendall Jenner desfilando hace años en el Victoria's Secret show. Imagen de Instagram @gigihadid.

La compañía tenía que pensar estrategias acordes a la inclusión y la diversidad, para funcionar en esta nueva era. En 2023 organizaron un desfile y lo transmitieron en Amazon, pero fue un fracaso. Tuvo pocas visualizaciones y ventas, y recibió cientos de críticas. Los fanáticos lo vieron como una copia de las presentaciones de Fenty, la marca de Rihanna.

El regreso del desfile viral de Nueva York

Este 2024, Victoria's Secret decidió apostar todas las cartas y organizó su desfile en Nueva York. Invitó a 50 de las modelos más famosas del mundo, algunos íconos de la firma como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Behati Prinsloo, Irina Shayk, Kate Moss, que desfiló mano a mano con su hija Lila Moss. También, estuvieron presentes Gigi y Bella Hadid, que fueron dos de las figuras más virales del desfile.

Carla.jpg Carla Bruni desfiló a sus 56 años. Imagen de Instagram.

Asimismo, participaron Ashley Graham la modelo reconocida por luchar contra los cánones de belleza establecidos y Carla Bruni, la artista italiana que hizo su debut en las pasarelas a sus 56 años. Valentina Sampaio, marcó un antes y un después en el show, ya que es la primera mujer trans en desfilar en el Victoria's Secret Fashion Show.

El desfile de Nueva York también tuvo su parte musical. Las artistas Lisa y Tayla aparecieron al principio del desfile vestidas como ángeles de la firma y deslumbraron con una increíble actuación. El cierre estuvo a cargo de Cher, el ícono pop de 78 años, que se encargó de poner a bailar a todos los presentes con algunos de sus hits de los 90.

Ashley Graham.jpg Ashley Graham desfiló en la pasarela de Nueva York. Imagen de Instagram.

We’re in awe. The angels put their wings back on for the first @victoriassecret fashion show since 2018, and we’re still processing all the jaw-dropping looks that came down the runway. Tap the link in our bio to (4).jpg Bella Hadid desfilando en Nueva York. Imagen de Instagram.