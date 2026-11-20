Donald Trump respaldó el despido de Sean Cairncross al considerar que no contaba con las credenciales técnicas necesarias para el cargo.

Por la noche, el propio Cairncross confirmó su alejamiento a través de un comunicado en el que evitó polémicas y calificó su paso por la gestión como "el honor de toda una vida".

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, celebró la llegada de Davies al puesto: "Esperamos trabajar juntos para fortalecer la ciberseguridad de Estados Unidos", expresó. El futuro reemplazo definitivo deberá ser ratificado por un Senado que a partir de enero pasará a estar controlado por la oposición demócrata.

El secretario de Estado, Marco Rubio, celebró la designación de Kirsten Davies y destacó el trabajo conjunto para fortalecer la ciberseguridad.

Una semana de caídas masivas y vuelos cancelados

El despido llega tras varios días de fuerte incertidumbre operativa en sectores estratégicos de la economía y la defensa estadounidense. Las fallas ralentizaron transacciones financieras, interrumpieron correos electrónicos, afectaron un sistema clave de la Agencia de Seguridad Nacional y obligaron a suspender temporalmente todos los vuelos comerciales del país, alterando más de 18.000 operaciones aéreas. A este escenario se sumó un apagón global de Microsoft 365 que impactó en cientos de millones de usuarios.

Sean Cairncross ocupaba el puesto desde agosto de 2025 y calificó su paso por la administración republicana como "el honor de toda una vida".

Pese a la magnitud de los problemas, la administración Trump descartó que detrás de los episodios exista un ciberataque coordinado por potencias extranjeras. El jefe de inteligencia, Jay Clayton, atribuyó las caídas a fallas independientes derivadas de tareas de mantenimiento y cambios técnicos.

El jefe de inteligencia, Jay Clayton, descartó un ciberataque extranjero y atribuyó los apagones a tareas de mantenimiento y cambios técnicos.

En la misma línea, especialistas consultados por Reuters explicaron que varias compañías aceleraron la instalación de parches de seguridad para cubrir vulnerabilidades detectadas mediante herramientas avanzadas de inteligencia artificial, lo que terminó generando cuellos de botella operativos.

El desgaste interno y la postura de Trump

Mientras la crisis escalaba y motivaba pedidos de informes desde el propio oficialismo como el del senador republicano Josh Hawley, quien reclamó explicaciones públicas para llevar tranquilidad a la población, Cairncross mantuvo un absoluto silencio público.

Desde Manila, Donald Trump minimizó las interrupciones tecnológicas y aseguró que fueron consecuencias normales de actualizaciones rutinarias.

Según trascendió, su influencia dentro de la Casa Blanca ya venía en retroceso desde octubre, cuando Trump designó a Jay Clayton como referente principal en materia de inteligencia artificial, desplazándolo de las decisiones clave.

En octubre, Donald Trump había designado a Jay Clayton como referente de inteligencia artificial, quitándole peso interno a Cairncross.

Por su parte, el presidente estadounidense buscó bajarle el tono a la gravedad de las interrupciones durante su gira oficial por Manila, calificándolas como consecuencias normales de actualizaciones rutinarias: "Es la vida. Cuando eres grande y poderoso y tienes todo el dinero, estas cosas pasan. Está bien", sostuvo.