El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió desplazar al director nacional de Ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, luego de una semana crítica marcada por múltiples apagones tecnológicos que paralizaron desde operaciones bancarias hasta el tráfico aéreo comercial en todo el país. En su reemplazo asumirá de manera interina Kirsten Davies, actual directora de Información del Departamento de Defensa.
Donald Trump despidió al jefe de ciberseguridad de la Casa Blanca tras las fallas tecnológicas
Sean Cairncross dejó el cargo tras una semana con caídas masivas en vuelos, bancos y sistemas federales. Kirsten Davies asumirá en su lugar
La salida de Cairncross quien ocupaba el cargo desde agosto de 2025 representa el primer movimiento de peso dentro del gabinete republicano tras la seguidilla de incidentes informáticos.
Fuentes cercanas al Ejecutivo citadas por la agencia AFP señalaron que el mandatario respaldó la desvinculación al considerar que el funcionario carecía de las credenciales técnicas necesarias para conducir el área en medio de la crisis.
Por la noche, el propio Cairncross confirmó su alejamiento a través de un comunicado en el que evitó polémicas y calificó su paso por la gestión como "el honor de toda una vida".
En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, celebró la llegada de Davies al puesto: "Esperamos trabajar juntos para fortalecer la ciberseguridad de Estados Unidos", expresó. El futuro reemplazo definitivo deberá ser ratificado por un Senado que a partir de enero pasará a estar controlado por la oposición demócrata.
Una semana de caídas masivas y vuelos cancelados
El despido llega tras varios días de fuerte incertidumbre operativa en sectores estratégicos de la economía y la defensa estadounidense. Las fallas ralentizaron transacciones financieras, interrumpieron correos electrónicos, afectaron un sistema clave de la Agencia de Seguridad Nacional y obligaron a suspender temporalmente todos los vuelos comerciales del país, alterando más de 18.000 operaciones aéreas. A este escenario se sumó un apagón global de Microsoft 365 que impactó en cientos de millones de usuarios.
Pese a la magnitud de los problemas, la administración Trump descartó que detrás de los episodios exista un ciberataque coordinado por potencias extranjeras. El jefe de inteligencia, Jay Clayton, atribuyó las caídas a fallas independientes derivadas de tareas de mantenimiento y cambios técnicos.
En la misma línea, especialistas consultados por Reuters explicaron que varias compañías aceleraron la instalación de parches de seguridad para cubrir vulnerabilidades detectadas mediante herramientas avanzadas de inteligencia artificial, lo que terminó generando cuellos de botella operativos.
El desgaste interno y la postura de Trump
Mientras la crisis escalaba y motivaba pedidos de informes desde el propio oficialismo como el del senador republicano Josh Hawley, quien reclamó explicaciones públicas para llevar tranquilidad a la población, Cairncross mantuvo un absoluto silencio público.
Según trascendió, su influencia dentro de la Casa Blanca ya venía en retroceso desde octubre, cuando Trump designó a Jay Clayton como referente principal en materia de inteligencia artificial, desplazándolo de las decisiones clave.
Por su parte, el presidente estadounidense buscó bajarle el tono a la gravedad de las interrupciones durante su gira oficial por Manila, calificándolas como consecuencias normales de actualizaciones rutinarias: "Es la vida. Cuando eres grande y poderoso y tienes todo el dinero, estas cosas pasan. Está bien", sostuvo.
En pocas palabras
- Desplazamiento: Sean Cairncross dejó su cargo como director de Ciberseguridad de la Casa Blanca.
- Motivo: la salida se da tras una semana de fallas tecnológicas masivas en EE. UU.
- Reemplazo: Kirsten Davies asumirá de forma interina en la dirección.