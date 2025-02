Dolor por la muerte de una de las estrellas de "Buffy, la cazavampiros".

Eye of the Tiger.jpg

En el mes de enero, la actriz respondió a las especulaciones de sus fans, señaló que estaba "feliz y saludable", además de explicar que nunca se había sometido a una cirugía plástica.

Según informó el Post, la muerte de Trachtenberg no está siendo "investigada como sospechosa".

Michelle Christine Trachtenberg nació en Nueva York el 11 de octubre de 1985. Comenzó a trabajar en ficciones a los 9 años de edad, su primer papel fue en el clásico de Nickelodeon "Las aventuras de Pete y Pete", donde interpretó a la amiga de Nona F. Mecklenberg. En 1996, protagonizó la película "Harriet la espía".

Con el paso del tiempo, comenzó a interpretar papeles más maduros, actuó como Dawn Summers, la hermana de "Buffy, la cazavampiros". También, pasó por la reconocida serie "Gossip Girl", interpretando a la antagonista y manipuladora Georgina Sparks.

