En la cárcel de máxima seguridad del gobierno de Nayib Bukele se encuentran detenidos presuntos miembros de pandillas y se trata de una de las cárceles de máxima seguridad del mundo entero. La familia del joven venezolano acusan que fue detenido por sus tatuajes ya que lo vincularían con el Tren de Aragua, ya que tiene dibujado en su piel una rosa y una corona.

Julio Zambrano Pérez.jpg El joven pensó que sería deportado a Venezuela, sin embargo, está en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.

La última llamada de teléfono fue antes de subir al avión

El viernes 14 de marzo se comunicó con Luz Zambrano, su esposa con quien tiene dos hijos, cuando estaba a punto de ser deportado: "Me dijo que lo iban a mandar a Venezuela. Me advirtió que ya no podría comunicarse más conmigo porque lo sacarían, y yo solo le pedí a Dios que todo saliera bien".