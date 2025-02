Con Dios y con el diablo: Apple cambió el nombre del Golfo de México, pero depende de dónde estés

De esta manera el cambio se hizo oficial a través del Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos (GNIS), lo cual inició una polémica centrada en la validez e implicaciones de renombrar cuerpos de agua históricos ya que no se trataría del único cambio propuesto por el presidente y sus seguidores.

La Orden Ejecutiva recibió el nombre de "Restauración de nombres que honran la grandeza estadounidense" y la congresista Marjorie Taylor Greene expresó que el presupuesto de un proyecto de ley para modificar el nombre en documentos y mapas gubernamentales ya está en consideración.

El mes pasado Google ya había anticipado que sería parte de este ajuste, cambiando la nomenclatura en sus plataformas. De esta manera, Apple se suma a lo decidido por su competencia al anunciar que en Estados Unidos se verá "Gulf of América", mientras que quienes estén en México continuarán viendo "Gulf of México".

Un medio de comunicación fue sancionado por Donald Trump

Otro gigante que se suma a estas decisiones es Microsoft, quienes también realizaron la actualización correspondiente en su servicio Bing Maps. Mientras que medios de comunicación como la Associated Press decidió continuar utilizando el nombre tradicional, que ha sido reconocido con esa denominación durante más de 400 años.

El gobierno de Donald Trump no vio con buenos ojos la decisión del medio de comunicación, por eso la Casa Blanca vetó a la agencia y no pudo ingresar al Despacho Oval, por haberse negado a cambiar la denominación universalmente usada de Golfo de México. Esto representa y grafica la manera en que Estados Unidos se manejará frente a quienes no adhieran a la decisión, recientemente adoptada.