Bad Bunny, Puerto Rico y Donald Trump: qué dijo el cantante acerca de los dichos racistas

Hinchcliffe, al referirse a Puerto Rico como "una isla flotante de basura", generó una oleada de indignación, especialmente dentro de la comunidad puertorriqueña.

En respuesta, Bad Bunny publicó un video en Instagram titulado “Basura” en inglés, donde resalta la historia, cultura y resiliencia de su isla natal. Este montaje, narrado por el icónico actor puertorriqueño Benicio del Toro, presenta imágenes que ya habían sido parte de su concierto "P FKN R" en 2021, pero que ahora se comparten globalmente, dando visibilidad al orgullo y la fortaleza de su tierra.

El mensaje final de Bad Bunny, "Y para aquellos que olvidan quiénes somos… tranquilo, con orgullo se lo recordamos", reafirma el orgullo y la resistencia del pueblo puertorriqueño ante la adversidad y los comentarios despectivos.

