Aumento del SSI en Estados Unidos: los beneficiarios del Seguro Social verán mejoras en sus pagos este diciembre

Para las parejas elegibles, el incremento será de U$S 35, elevando su beneficio a U$S 1,450 mensuales. Sin embargo, este pago anticipado del 31 de diciembre no es un bono, sino parte del beneficio correspondiente al mes de enero, por lo que los beneficiarios deben administrarlo adecuadamente para cubrir sus gastos del nuevo año.

Calendario de pagos para diciembre

Fecha de nacimiento 1 al 10: Los cheques mensuales llegarán el 11 de diciembre

Los cheques mensuales llegarán el 11 de diciembre Fecha de nacimiento del 11 al 20: Los cheques mensuales llegarán el 18 de diciembre

Los cheques mensuales llegarán el 18 de diciembre Fecha de nacimiento del 21 al 31: Los cheques mensuales llegarán el 24 de diciembre

¿Qué deben saber los beneficiarios del Seguro Social sobre el COLA?

El ajuste por costo de vida (COLA) beneficia a los usuarios del SSI, también a jubilados, sobrevivientes y personas con discapacidad. Según datos oficiales, este aumento está diseñado para compensar la inflación y mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios.

