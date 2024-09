Anota: estas son las mejores tiendas de segunda mano para visitar en la Costa Oeste

Una tienda que se encuentra en esta localidad es Savers: una entidad comercial procuradora de fondos con ánimo de lucro que acepta donaciones de ropa y artículos del hogar de segunda mano en beneficio de la Cruz Roja Americana. Con las recaudaciones se asegura que continúe el trabajo de la Cruz Roja Americana.

Sacramento, San José y Los Ángeles: tres ciudades infaltables para visitar thrift shops

En Sacramento, hay una cantidad de 63 tiendas de segunda mano cada cien mil habitantes. La oferta y los precios siguen siendo amables con el público, por lo que se posiciona también como una localidad interesante a la hora de hacer thrifting. Eco Thrift es una firma que tiene varias tiendas en varias localidades del país.

San José y Los Ángeles se destacan también. Crossroads Trading permite comprar y vender: una opción interesante si se busca renovar el guardarropa. Está ubicada en San Carlos St, San Jose.

Wasteland, por su parte, está ubicada en Los Ángeles y es una alternativa para las femmes más delicadas. Descrito como un lugar elegante se luce por su selección cuidada de indumentaria femenina retro y moderna.

458321629_18455160652015175_7580102473087600307_n.jpg La firma Eco Thrift está dando a conocer out fits pensando en el otoño que se aproxima en la Costa Oeste.

San Francisco y San Diego: localidades de la Costa Oeste que también encierran oportunidades

En San Diego, Goodwill es una firma que además de dedicarse a la venta de ropa de segunda mano, le da la oportunidad a personas con discapacidades y otras barreras para que obtengan empleo. En 2023, más de 2,629 personas fueron empleadas por la firma.

Out of the Closet, además de estar en San Francisco, se encuentra en otras localidades de Estados Unidos. La firma con un claro acento retro, además de recibir donaciones ofrece pruebas de VIH gratuitas y servicios de farmacia AHF (en ubicaciones seleccionadas). Las personas que visiten la tienda pueden hacerse la prueba del VIH o surtir su receta y comprar mientras esperan.