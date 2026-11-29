El actor Diego Peretti rompió el silencio a través de sus redes sociales luego de que su nombre quedara vinculado a la denuncia penal que enfrenta Hernán Casciari por presunta estafa en el marco de la producción del filme La muerte de un comediante.
Vincularon a Diego Peretti con una estafa millonaria: su fuerte descargo
La denuncia contra Hernán Casciari por estafa millonaria se amplió e involucra al actor Diego Peretti. El actor hizo una fuerte descargo
Mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, Diego Peretti reconstruyó la cronología del proyecto para desligarse del manejo económico y administrativo de la obra.
En el inicio de su descargo, Peretti situó el nacimiento de la iniciativa hace una década y aclaró cuál fue el vínculo inicial con el escritor: “La muerte de un comediante nació entre 2015 y 2016, cuando Javier Beltramino se me acercó con ganas de que hiciéramos juntos una película independiente, basada en una idea mía. Con esa idea empezamos a desarrollar el proyecto”.
Asimismo, precisó: “Para el guión convocamos a Hernán Casciari y a Christian Basilis, que trabajaron solo como guionistas. El 15 de junio de 2017 entregaron el guión, que fue registrado ese mismo día. Desde entonces y hasta 2022 no volví a tener relación alguna con Hernán Casciari ni con la comunidad Orsai”.
Peretti también abordó los motivos que habrían impulsado la ampliación de la causa judicial en su contra, vinculada a declaraciones periodísticas del pasado.
Según explicó: “Durante los años siguientes, Javier y yo intentamos conseguir financiamiento para la película de manera independiente y siempre por fuera de Orsai, aunque no lo logramos. Necesitábamos que alguien se hiciera cargo de la producción. La entrevista que di a Clarín en 2017, y que, según tengo entendido, dio lugar a que se ampliara la denuncia en mi contra, corresponde a esa etapa: éramos nosotros quienes impulsábamos un proyecto independiente que todavía estaba en desarrollo. Por ese motivo, respondí afirmativamente cuando me preguntaron si era productor de la película en ese momento. Con la llegada de la pandemia, la búsqueda de financiamiento se interrumpió”.
Finalmente, detalló el acuerdo alcanzado años más tarde para concretar el rodaje y fijó su postura ante el conflicto: “Recién en el primer cuatrimestre de 2022, cinco años después de aquella entrevista, Hernán Casciari volvió a contactarme. Esta vez lo hizo en nombre de Orsai Audiovisual para proponernos que fueran ellos quienes asumieran íntegramente la producción de la película, con su propio equipo y su sistema de financiamiento. Una de las condiciones que establecieron fue que Javier y yo nos ocupáramos exclusivamente de la parte artística. Firmamos contratos como directores, con honorarios fijos. Tanto la reescritura del guión como mi trabajo como actor los realicé ad honorem”.
Para concluir, afirmó: “Desde que Orsai Audiovisual asumió la producción, nunca intervenimos en la recaudación, el presupuesto ni los gastos de la película, ni tuvimos acceso a esa información. Cumplimos con nuestros compromisos profesionales en tiempo y forma. Estoy orgulloso de la película y agradecido con todas las personas que confiaron en ella”.
En pocas palabras
- Diego Peretti: desmintió su vinculación con una presunta estafa millonaria en la que se involucra a Hernán Casciari.
- Proyecto cinematográfico: explicó su rol como director y actor ad honorem en “La muerte de un comediante”, desligándose del manejo económico.
- Desvinculación: aseguró que Orsai Audiovisual se encargó de toda la producción y financiamiento desde 2022, sin su intervención en la recaudación o gastos.