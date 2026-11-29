Asimismo, precisó: “Para el guión convocamos a Hernán Casciari y a Christian Basilis, que trabajaron solo como guionistas. El 15 de junio de 2017 entregaron el guión, que fue registrado ese mismo día. Desde entonces y hasta 2022 no volví a tener relación alguna con Hernán Casciari ni con la comunidad Orsai”.

Peretti también abordó los motivos que habrían impulsado la ampliación de la causa judicial en su contra, vinculada a declaraciones periodísticas del pasado.

Según explicó: “Durante los años siguientes, Javier y yo intentamos conseguir financiamiento para la película de manera independiente y siempre por fuera de Orsai, aunque no lo logramos. Necesitábamos que alguien se hiciera cargo de la producción. La entrevista que di a Clarín en 2017, y que, según tengo entendido, dio lugar a que se ampliara la denuncia en mi contra, corresponde a esa etapa: éramos nosotros quienes impulsábamos un proyecto independiente que todavía estaba en desarrollo. Por ese motivo, respondí afirmativamente cuando me preguntaron si era productor de la película en ese momento. Con la llegada de la pandemia, la búsqueda de financiamiento se interrumpió”.

Finalmente, detalló el acuerdo alcanzado años más tarde para concretar el rodaje y fijó su postura ante el conflicto: “Recién en el primer cuatrimestre de 2022, cinco años después de aquella entrevista, Hernán Casciari volvió a contactarme. Esta vez lo hizo en nombre de Orsai Audiovisual para proponernos que fueran ellos quienes asumieran íntegramente la producción de la película, con su propio equipo y su sistema de financiamiento. Una de las condiciones que establecieron fue que Javier y yo nos ocupáramos exclusivamente de la parte artística. Firmamos contratos como directores, con honorarios fijos. Tanto la reescritura del guión como mi trabajo como actor los realicé ad honorem”.

Para concluir, afirmó: “Desde que Orsai Audiovisual asumió la producción, nunca intervenimos en la recaudación, el presupuesto ni los gastos de la película, ni tuvimos acceso a esa información. Cumplimos con nuestros compromisos profesionales en tiempo y forma. Estoy orgulloso de la película y agradecido con todas las personas que confiaron en ella”.