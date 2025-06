Orquesta Pianoforte presenta en el Teatro Independencia "The Beatles Sinfónico"

David De Mata: La voz al frente

David De Mata, reconocido cantante y multi-instrumentista, ha brillado como solista junto a importantes orquestas del país, incluyendo la Sinfónica de la UNCuyo. En "The Beatles Sinfónico", lidera este homenaje no solo desde la voz, sino también a través de los arreglos y la dirección musical, aportando su particular impronta al espectáculo.

Orquesta Pianoforte: excelencia sinfónica mendocina

La Orquesta Pianoforte es una agrupación sinfónica profesional de Mendoza, Argentina, fundada con el objetivo de ofrecer producciones artísticas de primer nivel. Integrada por destacados músicos locales, su versatilidad les permite interpretar desde música clásica hasta adaptaciones sinfónicas de géneros populares. La orquesta es una iniciativa de la Fundación Pianoforte, que también impulsa proyectos educativos y culturales en la región.

Desde su debut en junio de 2023, la Orquesta Pianoforte ha desarrollado una programación diversa, fusionando la música sinfónica con géneros como el rock y el pop, buscando acercar la música orquestal a nuevos públicos y enriquecer la oferta cultural de Mendoza. La dirección artística está a cargo de su fundador, Leonardo Pittella, y la producción general es de Camila Tula Egea.