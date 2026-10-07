Luego de colgar el cartel de “localidades agotadas” el pasado 18 de julio en el Teatro Imperial y el 22 de agosto en el Teatro Quintanilla, el fenómeno teatral del que todos hablan regresa a la cartelera mendocina. “El manual del placer”, el exitoso unipersonal de la actriz, comunicadora y educadora sexual María Emilia Marín, se presentará en su última función del año el viernes 9 de octubre, a las 22, en la hermosa sala de Maipú.
María Emilia Marín presenta la última función del año de "El manual del placer"
La carismática comunicadora y educadora sexual vuelve al Teatro Imperial con el unipersonal donde recorre los mitos y verdades de las relaciones íntimas.
Bajo la dirección de Renzo “Chory” Occhionero, el espectáculo propone un recorrido sin filtros por las verdades y los mitos del sexo en hombres y mujeres. Sobre las tablas, Marín despliega sus 8 años de experiencia difundiendo y derribando tabúes con perspectiva de género, logrando una mixtura hipnótica que combina stand up, interacción con el público y sus conocimientos como educadora sexual certificada.
El resultado es un combo explosivo, inteligente, educativo y profundamente divertido, ideal para reírse de lo que pasa en la cama y de aquello que nunca nos animamos a hablar. Una propuesta sumamente necesaria para entender el deseo de punta a punta y llevarse enseñanzas concretas para experimentar una vida sexual sana.
Nadie se quiere quedar afuera de la gran despedida del 2026 de este fenómeno cultural. Las entradas tienen un valor general de $25.000 y, para facilitar el acceso del público, se habilitó una promoción especial de 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos. Las mismas se adquieren por EntradaWeb.
Una propuesta teatral de interés municipal
En la antesala de la última función del año en el Cine Teatro Imperial, el Departamento de Maipú declarará al espectáculo “El manual del placer”, de Interés Municipal.
Este reconocimiento premia 8 años de trabajo de María Emilia Marín rompiendo tabúes, educando con perspectiva de género y llevando la salud sexual a escena de una forma divertida e inteligente.
Sobre María Emilia Marín
Licenciada y Profesora de Teatro egresada de la Universidad Nacional de Cuyo.
Además de formarse y realizar cursos de actuación frente a cámara en la UBA, Buenos Aires, trabajó durante siete años en Canal 9 donde se desempeñó como cronista, locutora, productora, panelista, asistente de producción y dirección, jefa de promociones y programación, entre otros, inclusive dentro de los distintos medios del grupo. También ha participado en diferentes programas del Grupo América, tanto en Canal 7, como en n sus radios: Radio Brava, Nihuil, Una y en diversos programas de streaming de nuestra provincia.
Durante la pandemia realizó cursos ligados directamente con su tema de interés principal: la sexualidad.
Es educadora sexual certificada con perspectiva de género. Diplomada en Educación Sexual Integral en: género, diversidad y derechos de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente se encuentra transitando el último año de la carrera de la Licenciatura en Psioclogia para continuar su especialización en sexualidad.
FICHA DEL EVENTO
- Espectáculo: “El manual del placer”. Unipersonal de María Emilia Marín. Última función del 2026. Dirección y Producción de Renzo ¨Chory¨ Occhionero.
- Público: mayores de 18 años.
- Fecha: viernes 9 de octubre
- Hora: 22.
- Lugar: Cine Teatro Imperial (Pescara 323, Maipú, Mendoza).
- Entrada general: $25.000 por EntradaWeb.
- Promoción: 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard de todos los bancos.
En pocas palabras
- Última función: María Emilia Marín presenta el viernes 9 de octubre la última función del año de su unipersonal "El manual del placer".
- Contenido: El espectáculo aborda mitos y verdades de las relaciones íntimas con una mezcla de stand up y educación sexual.
- Reconocimiento: El espectáculo ha sido declarado de Interés Municipal por el Departamento de Maipú.