María Emilia Marín presenta la última función del año de "El manual del placer"

Nadie se quiere quedar afuera de la gran despedida del 2026 de este fenómeno cultural. Las entradas tienen un valor general de $25.000 y, para facilitar el acceso del público, se habilitó una promoción especial de 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos. Las mismas se adquieren por EntradaWeb.

Una propuesta teatral de interés municipal

En la antesala de la última función del año en el Cine Teatro Imperial, el Departamento de Maipú declarará al espectáculo “El manual del placer”, de Interés Municipal.

Este reconocimiento premia 8 años de trabajo de María Emilia Marín rompiendo tabúes, educando con perspectiva de género y llevando la salud sexual a escena de una forma divertida e inteligente.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Sobre María Emilia Marín

Licenciada y Profesora de Teatro egresada de la Universidad Nacional de Cuyo.

Además de formarse y realizar cursos de actuación frente a cámara en la UBA, Buenos Aires, trabajó durante siete años en Canal 9 donde se desempeñó como cronista, locutora, productora, panelista, asistente de producción y dirección, jefa de promociones y programación, entre otros, inclusive dentro de los distintos medios del grupo. También ha participado en diferentes programas del Grupo América, tanto en Canal 7, como en n sus radios: Radio Brava, Nihuil, Una y en diversos programas de streaming de nuestra provincia.

Durante la pandemia realizó cursos ligados directamente con su tema de interés principal: la sexualidad.

Es educadora sexual certificada con perspectiva de género. Diplomada en Educación Sexual Integral en: género, diversidad y derechos de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente se encuentra transitando el último año de la carrera de la Licenciatura en Psioclogia para continuar su especialización en sexualidad.

FICHA DEL EVENTO