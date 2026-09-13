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Sunset exclusivo

La "serenata etílica" de Iván Noble abrigó la noche de sábado en Mendoza

Iván Noble protagonizó este sábado un sunset íntimo organizado por Puesto del Indio que, debido a las condiciones climáticas, se trasladó al Sheraton Hotel

Carolina Baroffio
Por Carolina Baroffio [email protected]
Iván Noble brindó un recital íntimo en Mendoza que de Puesto del Indio se trasladó al Sheraton Hotel por cuestiones climáticas.

Iván Noble brindó un recital íntimo en Mendoza que de Puesto del Indio se trasladó al Sheraton Hotel por cuestiones climáticas.

Foto: Axel Lloret /Diario UNO

El cantautor Iván Noble abrigó los corazones de un grupo exclusivo de personas que disfrutaron su "serenata etílica" este sábado en un hotel cinco estrellas de Mendoza. Se trató de un concierto íntimo que ofreció Puesto del Indio y que, debido a las condiciones climáticas, se trasladó al Mirador del Sheraton Hotel.

Para levantar la temperatura de un atardecer helado, los asistentes recibieron la bienvenida en el lobby del hotel con degustación de vinos exclusivos de la bodega Doña Paula y un variado tapeo que incluyó brunch, empanadas de camarones, carnes a la olla y exquisitos postres.

El cantante y compositor fue la estrella del sunset organizado por Puesto del Indio que se realiz&oacute; el s&aacute;bado en Sheraton Hotel.

El cantante y compositor fue la estrella del sunset organizado por Puesto del Indio que se realizó el sábado en Sheraton Hotel.

Con su carisma singular que lo llevó a conquistar el público masivo, Iván Noble sorprendió a los invitados saludándolos en la antesala del show y sumándose al encuentro como un espectador más.

Show íntimo de Iván Noble en las alturas

El Mirador, piso 17 y último del hotel ubicado en el centro de la Ciudad de Mendoza, estaba preparado para albergar un concierto de proximidad entre el artista y su audiencia. Las luces de la ciudad de fondo se entrelazaron con la puesta lumínica del salón que concentró sus focos en el centro de la escena.

Hasta allí llegaría el cantante y lider de Los Caballeros de la Quema, acompañado por su guitarra y su pianista, el correntino Rubén Casco. El diseño sonoro potenció su actuación para completar un concierto de lujo.

Iv&aacute;n Noble y su pianista Rub&eacute;n Casco ofrecieron un show intimista y descontracturado en El Mirador del Sheraton Hotel.

Iván Noble y su pianista Rubén Casco ofrecieron un show intimista y descontracturado en El Mirador del Sheraton Hotel.

Mientras la gente aplaudía sus canciones, recibía el convite de tragos elaborados con Whisky Lovers Mendoza y una cata de gin de la marca Sinners, entre otros agasajos que ofrecieron las firmas participantes: Clínica de Cuyo, Edemsa, San Cristóbal, Dalvian, Sancor Salud, BS Movilidad, Surfrance y Access Fun.

Iván Noble ofreció un paisaje íntimo de su carrera

"Waterloo" fue el tema elegido por Iván Noble para dar inicio a un recorrido de canciones que pintaron a la perfección su paisaje compositivo.

Le seguirían temas como "Un minuto antes de dejar de quererte", "Otro jueves cobarde", "El chico de los mandados", Dame un motivo", "Abrazame" y "La chica que nadie saca a bailar", para darle forma a un set list que abarcara "canciones traspapeladas" de su trayectoria, tal como había anunciado en diálogo con Diario UNO y que lo tiene este año visitando diferentes ciudades del país.

Pero claro que en su encuentro con el público local no podía dejar de interpretar "Fulanos de nadie", "Parte por parte", "Olivia", "Hasta estallar" y "Sapo de otro pozo", reflejando su carrera solista y en banda como una misma forma de sentir la música.

Se iba acercando el final, él quería transmitir su alegría por volver una vez más a Mendoza y para ello en medio de las canciones levantaba su copa con los presentes en clara señal de brindis y agradecimiento.

Dalvian presente en el sunset con Nicol&aacute;s Cicchitti, Valentina Bertona, Juan Pablo Eraso, Andr&eacute;s Isaguirre, Cecilia Bernal, Lucinda Vivanco y Diego Ag&uuml;ero.

Dalvian presente en el sunset con Nicolás Cicchitti, Valentina Bertona, Juan Pablo Eraso, Andrés Isaguirre, Cecilia Bernal, Lucinda Vivanco y Diego Agüero.

Deseó volver pronto para conocer Puesto del Indio

A los fans de la primera fila Iván Noble dedicó su más reciente single, esa versión personalísima que creó con "Mi historia entre tus dedos" en memoria de sus años de juventud cuando la "gritaba" en el auto cada vez que sonaba en la radio.

Y la despedida no podía ser otra que con "Avanti morocha" cantada por todos a viva voz. El músico prometió regresar pronto y deseó hacerlo en Puesto del Indio que "me dijeron es un lugar maravilloso", en referencia al restaurante del complejo Isidris enclavado entre cerros y con una vista panorámica de la ciudad.

Mirá todos los sociales de la noche

Las hermanas Daniela y Lucia Arozarena junto a Fernanda Bianchi no quisieron perderse el show de Iv&aacute;n Noble en Mendoza.

Las hermanas Daniela y Lucia Arozarena junto a Fernanda Bianchi no quisieron perderse el show de Iván Noble en Mendoza.

Eli Corti y Leo Boulin disfrutaron el &aacute;gape antes del concierto de Iv&aacute;n Noble.

Eli Corti y Leo Boulin disfrutaron el ágape antes del concierto de Iván Noble.

Carlos Cortez y Mariana Zuza compartieron la velada junto a Ricardo Montacuto y Gabriela Moreno.

Carlos Cortez y Mariana Zuza compartieron la velada junto a Ricardo Montacuto y Gabriela Moreno.

El ministro de Educaci&oacute;n Tadeo Garcia Zalazar asisti&oacute; con su esposa Mar&iacute;a Cecilia Orueta. Aqu&iacute; junto a Gustavo Pizzarro, Gabriela Al&eacute; y Gabriel Ferrari.

El ministro de Educación Tadeo Garcia Zalazar asistió con su esposa María Cecilia Orueta. Aquí junto a Gustavo Pizzarro, Gabriela Alé y Gabriel Ferrari.

Daniela Cl&eacute;rici y Eugenia Bondioli compartieron la velada musical que les propuso Puesto del Indio en el Sheraton Hotel.

Daniela Clérici y Eugenia Bondioli compartieron la velada musical que les propuso Puesto del Indio en el Sheraton Hotel.

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli y su esposa Yanina Pubilli llegaron justo para el show de Iv&aacute;n Noble en Sheraton Hotel.

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli y su esposa Yanina Pubilli llegaron justo para el show de Iván Noble en Sheraton Hotel.

Federico Mart&iacute;nez y Fernanda Vera degustaron vinos de Do&ntilde;a Paula en la antesala del show.

Federico Martínez y Fernanda Vera degustaron vinos de Doña Paula en la antesala del show.

Iv&aacute;n Noble se mostr&oacute; predispuesto a las fotos con el p&uacute;blico. Aqu&iacute; junto a una de sus fans, Daniela Fern&aacute;ndez.

Iván Noble se mostró predispuesto a las fotos con el público. Aquí junto a una de sus fans, Daniela Fernández.

Los hermanos Segundo y Federico Llaver disfrutaron el sunset junto a Laila Mucarsel y Yamila Chain.

Los hermanos Segundo y Federico Llaver disfrutaron el sunset junto a Laila Mucarsel y Yamila Chain.

Paz Rego y Germ&aacute;n Dupoux, presentes en la velada del s&aacute;bado en el Sheraton Hotel.

Paz Rego y Germán Dupoux, presentes en la velada del sábado en el Sheraton Hotel.

El equipo comercial de Grupo Am&eacute;rica Interior disfrut&oacute; la noche junto a sus clientes.

El equipo comercial de Grupo América Interior disfrutó la noche junto a sus clientes.

En pocas palabras

  • Iván Noble: Brindó un recital íntimo en Mendoza que de Puesto del Indio se trasladó al Sheraton Hotel por cuestiones climáticas.
  • Evento: Organizado por Puesto del Indio, el sunset incluyó degustación de vinos y gastronomía.
  • Setlist: El músico interpretó temas de su carrera solista y con Los Caballeros de la Quema, prometiendo volver pronto.
Resumen generado por Thinkindot AI

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