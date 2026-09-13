La "serenata etílica" de Iván Noble abrigó la noche de sábado en Mendoza

Show íntimo de Iván Noble en las alturas

El Mirador, piso 17 y último del hotel ubicado en el centro de la Ciudad de Mendoza, estaba preparado para albergar un concierto de proximidad entre el artista y su audiencia. Las luces de la ciudad de fondo se entrelazaron con la puesta lumínica del salón que concentró sus focos en el centro de la escena.

Hasta allí llegaría el cantante y lider de Los Caballeros de la Quema, acompañado por su guitarra y su pianista, el correntino Rubén Casco. El diseño sonoro potenció su actuación para completar un concierto de lujo.

Iván Noble y su pianista Rubén Casco ofrecieron un show intimista y descontracturado en El Mirador del Sheraton Hotel. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Mientras la gente aplaudía sus canciones, recibía el convite de tragos elaborados con Whisky Lovers Mendoza y una cata de gin de la marca Sinners, entre otros agasajos que ofrecieron las firmas participantes: Clínica de Cuyo, Edemsa, San Cristóbal, Dalvian, Sancor Salud, BS Movilidad, Surfrance y Access Fun.

Iván Noble ofreció un paisaje íntimo de su carrera

"Waterloo" fue el tema elegido por Iván Noble para dar inicio a un recorrido de canciones que pintaron a la perfección su paisaje compositivo.

Le seguirían temas como "Un minuto antes de dejar de quererte", "Otro jueves cobarde", "El chico de los mandados", Dame un motivo", "Abrazame" y "La chica que nadie saca a bailar", para darle forma a un set list que abarcara "canciones traspapeladas" de su trayectoria, tal como había anunciado en diálogo con Diario UNO y que lo tiene este año visitando diferentes ciudades del país.

Pero claro que en su encuentro con el público local no podía dejar de interpretar "Fulanos de nadie", "Parte por parte", "Olivia", "Hasta estallar" y "Sapo de otro pozo", reflejando su carrera solista y en banda como una misma forma de sentir la música.

Se iba acercando el final, él quería transmitir su alegría por volver una vez más a Mendoza y para ello en medio de las canciones levantaba su copa con los presentes en clara señal de brindis y agradecimiento.

Dalvian presente en el sunset con Nicolás Cicchitti, Valentina Bertona, Juan Pablo Eraso, Andrés Isaguirre, Cecilia Bernal, Lucinda Vivanco y Diego Agüero. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Deseó volver pronto para conocer Puesto del Indio

A los fans de la primera fila Iván Noble dedicó su más reciente single, esa versión personalísima que creó con "Mi historia entre tus dedos" en memoria de sus años de juventud cuando la "gritaba" en el auto cada vez que sonaba en la radio.

Y la despedida no podía ser otra que con "Avanti morocha" cantada por todos a viva voz. El músico prometió regresar pronto y deseó hacerlo en Puesto del Indio que "me dijeron es un lugar maravilloso", en referencia al restaurante del complejo Isidris enclavado entre cerros y con una vista panorámica de la ciudad.

Mirá todos los sociales de la noche

Las hermanas Daniela y Lucia Arozarena junto a Fernanda Bianchi no quisieron perderse el show de Iván Noble en Mendoza. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Eli Corti y Leo Boulin disfrutaron el ágape antes del concierto de Iván Noble. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Carlos Cortez y Mariana Zuza compartieron la velada junto a Ricardo Montacuto y Gabriela Moreno. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

El ministro de Educación Tadeo Garcia Zalazar asistió con su esposa María Cecilia Orueta. Aquí junto a Gustavo Pizzarro, Gabriela Alé y Gabriel Ferrari. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Daniela Clérici y Eugenia Bondioli compartieron la velada musical que les propuso Puesto del Indio en el Sheraton Hotel. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli y su esposa Yanina Pubilli llegaron justo para el show de Iván Noble en Sheraton Hotel. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Federico Martínez y Fernanda Vera degustaron vinos de Doña Paula en la antesala del show. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Iván Noble se mostró predispuesto a las fotos con el público. Aquí junto a una de sus fans, Daniela Fernández. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Los hermanos Segundo y Federico Llaver disfrutaron el sunset junto a Laila Mucarsel y Yamila Chain. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Paz Rego y Germán Dupoux, presentes en la velada del sábado en el Sheraton Hotel. Foto: Axel Lloret /Diario UNO