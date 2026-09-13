El cantautor Iván Noble abrigó los corazones de un grupo exclusivo de personas que disfrutaron su "serenata etílica" este sábado en un hotel cinco estrellas de Mendoza. Se trató de un concierto íntimo que ofreció Puesto del Indio y que, debido a las condiciones climáticas, se trasladó al Mirador del Sheraton Hotel.
La "serenata etílica" de Iván Noble abrigó la noche de sábado en Mendoza
Iván Noble protagonizó este sábado un sunset íntimo organizado por Puesto del Indio que, debido a las condiciones climáticas, se trasladó al Sheraton Hotel
Para levantar la temperatura de un atardecer helado, los asistentes recibieron la bienvenida en el lobby del hotel con degustación de vinos exclusivos de la bodega Doña Paula y un variado tapeo que incluyó brunch, empanadas de camarones, carnes a la olla y exquisitos postres.
Con su carisma singular que lo llevó a conquistar el público masivo, Iván Noble sorprendió a los invitados saludándolos en la antesala del show y sumándose al encuentro como un espectador más.
Show íntimo de Iván Noble en las alturas
El Mirador, piso 17 y último del hotel ubicado en el centro de la Ciudad de Mendoza, estaba preparado para albergar un concierto de proximidad entre el artista y su audiencia. Las luces de la ciudad de fondo se entrelazaron con la puesta lumínica del salón que concentró sus focos en el centro de la escena.
Hasta allí llegaría el cantante y lider de Los Caballeros de la Quema, acompañado por su guitarra y su pianista, el correntino Rubén Casco. El diseño sonoro potenció su actuación para completar un concierto de lujo.
Mientras la gente aplaudía sus canciones, recibía el convite de tragos elaborados con Whisky Lovers Mendoza y una cata de gin de la marca Sinners, entre otros agasajos que ofrecieron las firmas participantes: Clínica de Cuyo, Edemsa, San Cristóbal, Dalvian, Sancor Salud, BS Movilidad, Surfrance y Access Fun.
Iván Noble ofreció un paisaje íntimo de su carrera
"Waterloo" fue el tema elegido por Iván Noble para dar inicio a un recorrido de canciones que pintaron a la perfección su paisaje compositivo.
Le seguirían temas como "Un minuto antes de dejar de quererte", "Otro jueves cobarde", "El chico de los mandados", Dame un motivo", "Abrazame" y "La chica que nadie saca a bailar", para darle forma a un set list que abarcara "canciones traspapeladas" de su trayectoria, tal como había anunciado en diálogo con Diario UNO y que lo tiene este año visitando diferentes ciudades del país.
Pero claro que en su encuentro con el público local no podía dejar de interpretar "Fulanos de nadie", "Parte por parte", "Olivia", "Hasta estallar" y "Sapo de otro pozo", reflejando su carrera solista y en banda como una misma forma de sentir la música.
Se iba acercando el final, él quería transmitir su alegría por volver una vez más a Mendoza y para ello en medio de las canciones levantaba su copa con los presentes en clara señal de brindis y agradecimiento.
Deseó volver pronto para conocer Puesto del Indio
A los fans de la primera fila Iván Noble dedicó su más reciente single, esa versión personalísima que creó con "Mi historia entre tus dedos" en memoria de sus años de juventud cuando la "gritaba" en el auto cada vez que sonaba en la radio.
Y la despedida no podía ser otra que con "Avanti morocha" cantada por todos a viva voz. El músico prometió regresar pronto y deseó hacerlo en Puesto del Indio que "me dijeron es un lugar maravilloso", en referencia al restaurante del complejo Isidris enclavado entre cerros y con una vista panorámica de la ciudad.
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En pocas palabras
- Iván Noble: Brindó un recital íntimo en Mendoza que de Puesto del Indio se trasladó al Sheraton Hotel por cuestiones climáticas.
- Evento: Organizado por Puesto del Indio, el sunset incluyó degustación de vinos y gastronomía.
- Setlist: El músico interpretó temas de su carrera solista y con Los Caballeros de la Quema, prometiendo volver pronto.