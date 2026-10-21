La Orquesta Filarmónica de Mendoza celebra su aniversario con un concierto dedicado a Richard Wagner

El programa recorre distintos universos de la creación wagneriana, desde la fuerza heroica de la obertura de Rienzi y las escenas vocales de Tannhäuser y El holandés errante, hasta la monumentalidad de El oro del Rin, la intensidad expresiva de Tristán e Isolda y el esplendor de la obertura de Los maestros cantores de Núremberg. El itinerario revela la evolución de un lenguaje musical que amplió las posibilidades expresivas de la orquesta y redefinió la relación entre música y drama.

Celebrar el aniversario de la Orquesta Filarmónica de Mendoza es también reconocer el trabajo de sus músicos, directores y equipos, así como el vínculo construido con el público a lo largo de su historia. Cada presentación renueva ese compromiso y proyecta hacia el futuro una institución que encuentra en la música un espacio de encuentro, creación y excelencia artística.

Quienes no han adquirido su abono de esta temporada, las entradas para el concierto se pueden adquirir por Entradaweb.com.

Sobre el director invitado: Sebastiano De Filippi

Sebastiano De Filippi es director de orquesta, musicólogo y docente, reconocido por sus interpretaciones del repertorio clásico y por su labor de difusión de obras menos conocidas. Formado en la escuela de Antonino Votto, completó sus estudios musicales en instituciones de Europa y Argentina y perfeccionó su formación asistiendo a ensayos de destacados directores como Claudio Abbado, Riccardo Muti y Nello Santi.

A lo largo de su trayectoria dirigió numerosas orquestas argentinas, entre ellas la Sinfónica Nacional, la Filarmónica de Buenos Aires, la Estable del Teatro Colón y la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Su carrera internacional abarca conciertos, óperas y ballets en países de América, Europa, Asia y África, al frente de diversas formaciones sinfónicas y de cámara.

Sebastiano De Filippi es director de orquesta, musicólogo y docente.

Especializado en el repertorio operístico, estuvo a cargo de cerca de veinte producciones líricas y recibió reconocimientos de la crítica por trabajos que incluyeron estrenos de obras de Verdi y Holst, así como nuevas producciones de óperas de Donizetti y Bellini. También desarrolló una intensa actividad como escritor, con diez libros publicados en tres idiomas, y como docente en instituciones y universidades de distintos países.

Desde 2013 es director musical de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, cargo que obtuvo mediante concurso internacional. Actualmente dirige la Academia Latinoamericana de Dirección Orquestal y ha sido distinguido por los gobiernos de Italia y Francia por su trayectoria.

Solista invitado: Leonardo Estévez, barítono

Vinculado al arte, la cultura y la educación desde 1986, Leonardo Estévez inició su actividad profesional a los trece años como cantante del Coro de Cámara de la Municipalidad de Tres de Febrero.

Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Provincial de Música Alberto Ginastera, de Morón, y en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, donde cursó la carrera y la maestría en Canto, de las que egresó con honores y una calificación general de 10.

Actualmente desarrolla su actividad como cantante solista en destacados teatros y salas de concierto de Argentina, Francia, Estados Unidos, Italia, Suiza, Grecia, México, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Chile y Colombia, entre otros países.

Leonardo Estévez inició su actividad profesional a los trece años.

Sus actuaciones han recibido el reconocimiento de la crítica especializada, que ha destacado tanto sus cualidades vocales como la minuciosidad de su trabajo artístico y su sensibilidad interpretativa.

Es solista recurrente del Teatro Colón de Buenos Aires desde 1998, donde participó en numerosas producciones, entre ellas La traviata, Rigoletto, La bohème, Carmen, Andrea Chénier, Il prigioniero, Beatrix Cenci, L’elisir d’amore, Ariadne auf Naxos, Boris Godunov, Billy Budd, Un ballo in maschera y La forza del destino, entre muchas otras.

Fue convocado para que su voz fuera la primera en resonar en la sala principal del Teatro Colón con motivo de la reinauguración del edificio, tras un extenso período de restauración. En esa ocasión participó en la Novena Sinfonía de Beethoven y, posteriormente, en La bohème, de Giacomo Puccini.

Su reconocida solvencia musical llevó a diversos compositores a confiarle la participación en estrenos mundiales de sus obras, entre ellas Fedra, El Ángel de la Muerte, Fuego en Casabindo, Le Malentendu e Il Sogno d’Ulisse.

En 2002 protagonizó, en la sala principal del Teatro Colón, L’occasione fa il ladro, ópera de Gioachino Rossini cuya producción marcó el regreso de la Ópera de Cámara al escenario del primer coliseo argentino.

Paralelamente a su actividad artística, desarrolla una sostenida labor pedagógica y dicta regularmente clases magistrales y cursos de canto e interpretación de ópera en instituciones artísticas y educativas de Argentina y del exterior.