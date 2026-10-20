Terrazas de los Andes y la productora Feliz Agencia realizarán una nueva edición del evento "Terrazas de los Andes Afterwine" el próximo sábado 24 de octubre a partir de las 19 en las instalaciones de la bodega en Perdriel, Luján de Cuyo. El encuentro al aire libre, diseñado para celebrar el atardecer primaveral combinando música electrónica, gastronomía de alta gama y una selección de etiquetas de la casa, tendrá como espectáculo central un B2B Vinyl Set protagonizado por el reconocido músico Emmanuel Horvilleur y el DJ y productor Balaciano, con un line up que completarán los DJs locales Orly Terranova y Jana.
Emmanuel Horvilleur vuelve a Mendoza para encabezar una experiencia de vino, vinilos y house en Terrazas de los Andes
La bodega y Feliz Agencia presentan la edición primavera del ciclo Terrazas de los Andes Afterwine. El ex Illya Kuryaki protagonizará un B2B Vinyl Set junto a Balaciano en los jardines de Perdriel, en una jornada que suma gastronomía, electrónica y DJs locales.
La propuesta conceptual busca fusionar la cultura del vinilo, el house, el disco y el funk en un formato curado íntegramente por el productor Chuky Gorria (Feliz Agencia, Oye Bar). La velada ofrecerá a los asistentes la oportunidad de recorrer distintas expresiones vitivinícolas de la bodega fundada hace más de 30 años por Louis Vuitton Moët Hennessy, pionera en la elaboración de Malbec y Chardonnay de montaña en el piedemonte y el Valle de Uco.
El eje artístico principal será la sesión B2B (back to back) en vinilo entre Emmanuel Horvilleur -quien tras su histórica etapa en Illya Kuryaki & The Valderramas junto a Dante Spinetta inició en 2003 su perfil solista- y Andrés Balaciano, DJ residente de Quitapenas y referente de la escena house. No se tratará de una presentación solista del cantante, sino de un diálogo musical espontáneo construido a dos manos desde la cabina a partir de la selección de discos en formato físico.
La previa y el pasaje de la tarde hacia la noche estarán marcados por los beats de la escena mendocina. Orlando "Orly" Terranova, DJ y productor local especializado en afro house y melodic house (figura detrás del festival ARCANA y habitual de Soundtuary y Oye Bar), ofrecerá un DJ Set. A su vez, la DJ y productora Jana, residente de Secta Club, fundadora del proyecto RUIDO y curadora de El Club del Vinilo Mendoza, abrirá la jornada con su propio Vinyl Set.
Las entradas para el evento son con cupos limitados y se comerciales a través de dos modalidades: un ticket de $60.000 que incluye una copa de vino, y una alternativa de $75.000 que abarca dos copas de vino y dos empanadas.
FICHA TÉCNICA Y DATOS DEL SHOW
- Evento: Terrazas de los Andes Afterwine.
- Organizan: Terrazas de los Andes y Feliz Agencia.
- Curaduría artística: Chuky Gorria (Feliz Agencia, Oye Bar).
- Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026.
- Horario: desde las 19.
- Lugar: jardines de la Bodega Terrazas de los Andes (Perdriel, Luján de Cuyo, Mendoza).
- Show principal: Emmanuel Horvilleur B2B Balaciano (Vinyl Set - House, Disco, Funk).
- Line up: Orly Terranova (DJ Set - Afro & Melodic House) y Jana (Vinyl Set).
Entradas y precios:
- Opción 1: $60.000 (Incluye 1 copa de vino).
- Opción 2: $75.000 (Incluye 2 copas de vino + 2 empanadas).
Cupos limitados.
En pocas palabras
- Terrazas de los Andes Afterwine: el sábado 24 de octubre se presenta un evento de música electrónica y gastronomía.
- Emmanuel Horvilleur actuará en un B2B Vinyl Set junto a Balaciano en la bodega.
- Entradas: los tickets varían entre $60.000 y $75.000, incluyendo consumiciones.