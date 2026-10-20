Emmanuel Horvilleur vuelve a Mendoza para encabezar una experiencia de vino, vinilos y house en Terrazas de los Andes

La propuesta conceptual busca fusionar la cultura del vinilo, el house, el disco y el funk en un formato curado íntegramente por el productor Chuky Gorria (Feliz Agencia, Oye Bar). La velada ofrecerá a los asistentes la oportunidad de recorrer distintas expresiones vitivinícolas de la bodega fundada hace más de 30 años por Louis Vuitton Moët Hennessy, pionera en la elaboración de Malbec y Chardonnay de montaña en el piedemonte y el Valle de Uco.

El eje artístico principal será la sesión B2B (back to back) en vinilo entre Emmanuel Horvilleur -quien tras su histórica etapa en Illya Kuryaki & The Valderramas junto a Dante Spinetta inició en 2003 su perfil solista- y Andrés Balaciano, DJ residente de Quitapenas y referente de la escena house. No se tratará de una presentación solista del cantante, sino de un diálogo musical espontáneo construido a dos manos desde la cabina a partir de la selección de discos en formato físico.