Llega a El Siete la serie juvenil del momento: "Mírame así, el camino de Noa"

Romance, música y problemáticas juveniles le dan vida a la historia de esta serie que está en la plataforma Prime Video y que ahora se estrena en El Siete. Foto: gentileza El Siete

La trama sigue el encuentro fortuito de dos jóvenes golpeados por desilusiones amorosas: Noa (Kirel), quien viaja a Buenos Aires para sorprender a su pareja y descubre una infidelidad, y Tomy (Bernasconi), un músico atravesado por una pérdida reciente y una separación dolorosa.

Ambientada entre un hostel familiar y un bar de música en vivo, la llegada de Noa actuará como el detonante de nuevos romances, celos y dilemas que alterarán por completo la dinámica de un grupo de amigos decididos a sostener sus proyectos artísticos.

Del streaming de Prime Video a la TV abierta de El Siete

Creada por Patricia Maldonado -reconocida guionista de grandes éxitos juveniles como "Chiquititas" y "Rebelde Way"- y dirigida por Mauro Scandolari, la ficción fue concebida inicialmente para plataformas de streaming, desembarcando el 9 de octubre en Prime Video y escalando rápidamente al primer puesto del ranking diario de JustWatch en Argentina.

Tras su exitoso paso inicial en plataformas digitales y la televisión nacional (por América TV), la serie teen llega ahora en formato semanal a la televisión abierta mendocina, ofreciendo capítulos de media hora.

El elenco de la serie se completa con Mica Suarez, Bianca Spinello y Carolina Domenech. Foto: gentileza El Siete.

Un elemento central de la producción es su propuesta musical, que incluye 9 canciones originales interpretadas por el propio elenco y un cover de la icónica “Ni una sola palabra”, popularizada por Paulina Rubio.

Además del romance, la narrativa de esta ficción aborda problemáticas contemporáneas y juveniles profundas, tales como la ansiedad, las relaciones tóxicas, la infidelidad y la ludopatía.

Quién es quién en la historia teen de El Siete

Noa Kirel es una cantante, rapera, bailarina, actriz y presentadora de televisión israelí de 25 años que con apenas 13 se convirtió en una figura pop de su país. Se sumó al proyecto argentino de "Mírame así..." porque se considera una fanática de las series juveniles argentinas.

Agustín Bernasconi tiene 30 años, es un artista multifacético que ya demostró su talento escénico, musical y dancístico en la serie juvenil de Disney Channel "Soy Luna". A los 15 años inició su camino a la fama en el reality "Soñando por cantar".

Después de una exitosa carrera musical de 10 años en dúo con Maxi Espíndola (MYA), continuó su proyecto solista, mientras lo comparte con trabajos actorales en cine y televisión.

José Giménez Zapiola “El Purre”, Kevsho y Agustín Bernasconi, los chicos de la serie que estrena El Siete este jueves a las 22. Foto: gentileza El Siete.

El reparto de "Mírame así, el camino de Noa" reúne a talentos, influencers y figuras juveniles de la televisión argentina. Aquí, una breve descripción de cada personaje:

Noa Kirel (Noa): una joven apasionada que llega al país desde el exterior y descubre una inesperada vocación musical en medio de un desamor.

una joven apasionada que llega al país desde el exterior y descubre una inesperada vocación musical en medio de un desamor. Agustín Bernasconi (Tomy): un músico que alejó sus aspiraciones personales buscando estabilidad, pero que deberá reconsiderar sus metas tras conocer a Noa.

un músico que alejó sus aspiraciones personales buscando estabilidad, pero que deberá reconsiderar sus metas tras conocer a Noa. José Giménez Zapiola “El Purre” (Lalo): el romántico empedernido del grupo, cuya atracción por Noa terminará desencadenando un complejo triángulo amoroso.

el romántico empedernido del grupo, cuya atracción por Noa terminará desencadenando un complejo triángulo amoroso. Kevsho (Fran): el mediador del grupo de amigos, cuya aparente serenidad oculta una peligrosa deuda económica.

el mediador del grupo de amigos, cuya aparente serenidad oculta una peligrosa deuda económica. Carolina Domenech (Martina): impulsiva y desafiante, constante generadora de tensión dentro del entorno.

impulsiva y desafiante, constante generadora de tensión dentro del entorno. Mica Suárez (Emilia): la expareja de Tomy, dispuesta a todo para recuperar su lugar.

la expareja de Tomy, dispuesta a todo para recuperar su lugar. Agustina Benavides (Sofía): estudiante de medicina cuya rutina se desmorona ante el regreso de un amor del pasado.

estudiante de medicina cuya rutina se desmorona ante el regreso de un amor del pasado. Bianca Spinello (Lucía): la integrante más joven de la familia, sobre quien recae la responsabilidad de mantener a flote el hostel y el bar.

El elenco se completa con las actuaciones de Jerónimo Bosia, Gastón Dalmau y Manuel Ramos.