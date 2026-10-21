La pantalla de El Siete renueva su grilla nocturna con la llegada de “Mírame así, el camino de Noa”, una serie juvenil que busca conquistar a la audiencia teen mendocina a través de una historia cargada de romance, música, traiciones y la búsqueda inquebrantable de los sueños.
Llega a El Siete la serie juvenil del momento: "Mírame así, el camino de Noa"
Protagonizada por la estrella pop Noa Kirel y el argentino Agustín Bernasconi, la serie juvenil más vista de Prime Video estrena en El Siete este jueves
La ficción que a principios de mes llegó con éxito a la plataforma de Prime Video se estrena este jueves a las 22 por la pantalla local, marcando el inicio de una primera temporada de 24 episodios que se emitirán cada jueves.
La serie cuenta con un elenco estelar encabezado por la estrella pop internacional Noa Kirel y el actor y cantante argentino Agustín Bernasconi.
La trama sigue el encuentro fortuito de dos jóvenes golpeados por desilusiones amorosas: Noa (Kirel), quien viaja a Buenos Aires para sorprender a su pareja y descubre una infidelidad, y Tomy (Bernasconi), un músico atravesado por una pérdida reciente y una separación dolorosa.
Ambientada entre un hostel familiar y un bar de música en vivo, la llegada de Noa actuará como el detonante de nuevos romances, celos y dilemas que alterarán por completo la dinámica de un grupo de amigos decididos a sostener sus proyectos artísticos.
Del streaming de Prime Video a la TV abierta de El Siete
Creada por Patricia Maldonado -reconocida guionista de grandes éxitos juveniles como "Chiquititas" y "Rebelde Way"- y dirigida por Mauro Scandolari, la ficción fue concebida inicialmente para plataformas de streaming, desembarcando el 9 de octubre en Prime Video y escalando rápidamente al primer puesto del ranking diario de JustWatch en Argentina.
Tras su exitoso paso inicial en plataformas digitales y la televisión nacional (por América TV), la serie teen llega ahora en formato semanal a la televisión abierta mendocina, ofreciendo capítulos de media hora.
Un elemento central de la producción es su propuesta musical, que incluye 9 canciones originales interpretadas por el propio elenco y un cover de la icónica “Ni una sola palabra”, popularizada por Paulina Rubio.
Además del romance, la narrativa de esta ficción aborda problemáticas contemporáneas y juveniles profundas, tales como la ansiedad, las relaciones tóxicas, la infidelidad y la ludopatía.
Quién es quién en la historia teen de El Siete
Noa Kirel es una cantante, rapera, bailarina, actriz y presentadora de televisión israelí de 25 años que con apenas 13 se convirtió en una figura pop de su país. Se sumó al proyecto argentino de "Mírame así..." porque se considera una fanática de las series juveniles argentinas.
Agustín Bernasconi tiene 30 años, es un artista multifacético que ya demostró su talento escénico, musical y dancístico en la serie juvenil de Disney Channel "Soy Luna". A los 15 años inició su camino a la fama en el reality "Soñando por cantar".
Después de una exitosa carrera musical de 10 años en dúo con Maxi Espíndola (MYA), continuó su proyecto solista, mientras lo comparte con trabajos actorales en cine y televisión.
El reparto de "Mírame así, el camino de Noa" reúne a talentos, influencers y figuras juveniles de la televisión argentina. Aquí, una breve descripción de cada personaje:
- Noa Kirel (Noa): una joven apasionada que llega al país desde el exterior y descubre una inesperada vocación musical en medio de un desamor.
- Agustín Bernasconi (Tomy): un músico que alejó sus aspiraciones personales buscando estabilidad, pero que deberá reconsiderar sus metas tras conocer a Noa.
- José Giménez Zapiola “El Purre” (Lalo): el romántico empedernido del grupo, cuya atracción por Noa terminará desencadenando un complejo triángulo amoroso.
- Kevsho (Fran): el mediador del grupo de amigos, cuya aparente serenidad oculta una peligrosa deuda económica.
- Carolina Domenech (Martina): impulsiva y desafiante, constante generadora de tensión dentro del entorno.
- Mica Suárez (Emilia): la expareja de Tomy, dispuesta a todo para recuperar su lugar.
- Agustina Benavides (Sofía): estudiante de medicina cuya rutina se desmorona ante el regreso de un amor del pasado.
- Bianca Spinello (Lucía): la integrante más joven de la familia, sobre quien recae la responsabilidad de mantener a flote el hostel y el bar.
El elenco se completa con las actuaciones de Jerónimo Bosia, Gastón Dalmau y Manuel Ramos.
En pocas palabras
- Serie juvenil: "Mírame así, el camino de Noa" llega a El Siete este jueves, tras su éxito en Prime Video.
- Elenco: protagonizada por la estrella pop internacional Noa Kirel y el actor y cantante argentino Agustín Bernasconi.
- Temática: aborda romance, música y problemáticas juveniles como la ansiedad y las relaciones tóxicas.