La propuesta de Roxband es que el público experimente un show inmersivo en un escenario 360°, donde interpretarán las mejores canciones de Roxette en formato acústico.

No faltarán clásicos como "Spending my time", "Vulnerable" o "Listen to your heart" por nombrar algunos "lentos" ochenteros y noventosos. Por supuesto, clásicos como "The look" o "Dressed for succes" también serán parte de la propuesta.