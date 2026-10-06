Joaco Burgos desembarca en Mendoza por primera vez para presentar su nuevo disco "Desde lo profundo"

A sus 22 años, el músico nacido en 2004 se afianza como una de las figuras emergentes más prometedoras de la nueva canción argentina. Con el piano como columna vertebral, su sonido entrelaza la tradición del rock nacional, el pop, el jazz y el tango porteño con guiños a la elegancia del Brit Pop.

Su nuevo trabajo discográfico, producido junto a Martín Lema y grabado en los históricos Estudios Panda con mezcla del célebre ingeniero Mario Breuer, reúne 12 canciones de su autoría que transitan vivencias personales, historias de amor, relatos de ficción y homenajes a la Ciudad de Buenos Aires. El álbum se suma a sus entregas anteriores, "Mi Lugar" (2022) y "Frenesí" (2024).