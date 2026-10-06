El cantante, pianista y compositor bonaerense Joaco Burgos llegará este fin de semana a Mendoza en el marco de la gira de presentación de "Desde lo profundo", su tercer álbum de estudio. La cita será este viernes 9 de octubre a las 21 en Willys Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria, ver ficha técnica), donde el artista ofrecerá un show potente en formato power trío. Las entradas están a la venta por EntradaWeb.
Joaco Burgos desembarca en Mendoza por primera vez para presentar su nuevo disco "Desde lo profundo"
El pianista y compositor bonaerense de 22 años se presentará este viernes 9 de octubre en Willys Bar con un show en formato power trío.
A sus 22 años, el músico nacido en 2004 se afianza como una de las figuras emergentes más prometedoras de la nueva canción argentina. Con el piano como columna vertebral, su sonido entrelaza la tradición del rock nacional, el pop, el jazz y el tango porteño con guiños a la elegancia del Brit Pop.
Su nuevo trabajo discográfico, producido junto a Martín Lema y grabado en los históricos Estudios Panda con mezcla del célebre ingeniero Mario Breuer, reúne 12 canciones de su autoría que transitan vivencias personales, historias de amor, relatos de ficción y homenajes a la Ciudad de Buenos Aires. El álbum se suma a sus entregas anteriores, "Mi Lugar" (2022) y "Frenesí" (2024).
Pese a su juventud, Burgos cuenta con un recorrido notable: compartió proyectos y escenarios con grandes referentes de la música argentina como Fito Páez, León Gieco, Nito Mestre, Fabiana Cantilo y Lito Vitale, y cuenta además con el padrinazgo artístico del histórico baterista Fernando Samalea. Asimismo, acumula experiencia en escenarios como el Teatro Vórterix y festivales de la talla de Cosquín Rock y SXSW en Austin, Estados Unidos.
FICHA DEL SHOW
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Artista: Joaco Burgos (presentando el álbum "Desde lo profundo")
Formato: Power trío.
Fecha: Viernes 9 de octubre, a las 21.
Lugar: Willys Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria, Mendoza).
Entradas: EntradaWeb.
En pocas palabras
- Joaco Burgos: El pianista y compositor de 22 años presentará su tercer álbum
- Será este viernes en Chacras de Coria.
- Las entradas están en venta.