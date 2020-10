Hugo Arana tiene coronavirus y preocupa su estado de salud

"Preventivamente se lo trasladó y decidieron dejarlo internado en observación. Cuando estaba internado, contrajo coronavirus, allí en el sanatorio, en el trayecto de la ambulancia, en la guardia… No sabemos exactamente dónde, pero ya se detectó. Se hizo el hisopado y finalmente le dio positivo. Desde entonces continúa internado en el mencionado sanatorio, allí en el quinto piso. Estable, mejorando", sostuvo Rodrigo Lussich.

"Hay preocupación, pero también hay que llevar tranquilidad acerca de algunas informaciones más específicas que habían surgido sobre un supuesto estado de gravedad. Aparentemente y por suerte no fue tal. Su hijo Juan está en contacto con nosotros, yo hablé con él para mandarle nuestro cariño, y esperando que se recupere pronto, ya que está internado y con COVID, Hugo Arana", aseguró.

"Bueno, lo que pasa con esta enfermedad, Vos estás en tu casa, tenés que trasladarte, tanta gente ha tenido tanta gente de trasladarse, pero no hay que abandonar nunca ninguno de los tratamientos que estés haciendo", comentó Adrián Pallares. Y luego agregó: "Tenés que hacerlos sí o sí con todos los protocolos, pero nunca abandonar. En este caso le mandamos un beso a Hugo".

"Sí, acá Juan (el hijo de Hugo Arana) me acota que siempre fue asintomático de COVID, no tuvo fiebre, las tomografías dicen que lo pulmonar viene bien, Él tuvo el golpe en la cabeza y se le sumó la complicación asintomática del COVID", cerró Lussich.