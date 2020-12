El Polaco besó a su beba en la boca y se armó la polémica

Estas fueron algunas de los feroces cuestionamientos que le hicieron en las redes. "A los bebés no hay que darles besos en la boca", "Está mal que le dé besos en la boca a un bebé. ¡Hasta los pediatras lo dicen!", "No le des besos en la boca. Los bebés no tienen las defensas, ni deben recibir besos en la boca", "No se besa a los bebés en la boca por más padres que sean", "Qué mal queda que le des besos en la boca", "ESI, Polaco. A los bebés no se los besa en la boca. Hay que enseñarle que esa parte también es íntima, de su propio cuerpo", "Está mal, papá" y "Menos mal que estaba penalizado por la ley besar a los niños en la boca. Es considerado abuso".

Sin embargo otros seguidores defendieron y justificaron este proceder argumentando que fue sólo un acto de amor.