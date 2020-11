El Dipy recordó a un amigo fallecido pero no le creyeron

Las posiciones terminantes del músico generan fuertes reacciones en las redes sociales y aunque relató una historia sensible, varios tuiteros no se lo creyeron: «¿Y el llanto? Hizo LA fuerza para llorar y nada». Siguiendo una línea de pensamiento similar, otra internauta manifestó: «Si no fuera porque da vergüenza, daría pena» (sic).

Pero la cosa no quedó ahí, más controversia se generó cuando El Dipy contó que toma canciones de otros artistas, las modifica y así obtiene sus éxitos. «La cara de todos escuchando al Dipy hablar de ‘música’ y ‘cantando’ acapella jajajaj país generoso. No tiene vergüenza claramente» (sic). Otros directamente fueron contra el presentador y la apuesta de Telefé: «El Dipy contando cómo roba los temas, la mesa gorila que armó hoy Telefe no tiene nombre». «Prendo el tele. Está el Dipy. Apago el tele», publicó otro usuario.