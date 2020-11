El crimen de María Marta García Belsunce resiste al tiempo y al misterio

Foto 2 Carmel.jpg

Su entorno familiar afirmó creer desde un primer momento que se había resbalado en la bañadera y sufrido una caída mortal, algo que luego echó por tierra la autopsia, ya que María Marta tenía cinco disparos en la cabeza. La única bala que no ingresó en su cuerpo fue el famoso “pituto” que encontraron los familiares y que al no reconocerlo (o, si se sigue la hipótesis del crimen con encubrimiento, que lo hicieron para descartar una prueba) lo tiraron al inodoro.

Parte de la familia de la mujer fallecida vivía en el country y desde el primer momento estuvieron al lado de su cuerpo, por lo que al constatar que había sido asesinada, todos se transformaron en sospechosos. El lugar ya propició el interés desde el inicio, en principio porque al irse conociendo los detalles, fue como abrir una ventana “a la vida de los ricos”, además de que el asesinato guardaba relación con un tópico de la literatura policial, el del cuarto cerrado. Así lo explica

en esta misma producción Claudia Piñeiro, escritora argentina que ha incursionado en el género: “si hay un cuarto cerrado y matan a alguien dentro de ese cuarto, alguno de los que estamos adentro tiene que haber sido el asesino, no hay otra opción”.

El de la escritora es uno de los muchos testimonios que enriquecen este documental del director Alejandro Hartmann y que cuenta, como uno de sus aciertos, abordar el caso desde diferentes perspectivas: literaria, periodística, policial, judicial, además de poner en contexto el crimen en el momento sociopolítico y económico del país, aspectos que también terminarían influyendo en el modo en que se veía a los actores de este drama real.

Parte del mérito de la prolijidad y buena narrativa de este documental la tiene Vanesa Ragone, showrunner de esta miniserie y parte del equipo de la oscarizada película argentina El secreto de sus ojos. Desde lo periodístico, están incluidas las voces de todos sus protagonistas, desde el viudo, hermanos y medio hermanos de María Marta hasta el reticente fiscal del caso, Diego Molina Pico, reacio a hablar con la prensa en su momento, pero que aquí explica con pormenores la hipótesis que llevó a Carlos Carrascosa a juicio y prisión. Sólo faltan Nicolás Pachelo -el vecino sospechado de haber sido el autor del crimen-, en prisión actualmente por robos en otros countrys (similares en sus modus operandi a lo que sucedió en el caso de María Marta) y dos vigiladores del barrio privado. Los tres están a la espera del juicio como acusados por el crimen de García Belsunce.

Equilibrada, con material inédito y multiplicidad de voces que otorgan objetividad al relato, este documental no sólo es un recorrido por uno de los crímenes más resonantes de nuestra historia, sino un testimonio de los cambios sobre la perspectiva de los femicidios, no tan presentes en la prensa de 2002 y que eran mal llamados entonces “crímenes pasionales”. Este documental nos ayuda a ver ciertos males de nuestra sociedad, como la desconfianza hacia el accionar policial y judicial o el fantasma de la impunidad que rodea a los ricos y poderosos. Y este caso nos muestra, como un espejo, lo que todavía nos cuesta o no queremos ver.