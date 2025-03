La banda liderada por el trompetista Hugo Lobo llega a Mendoza con su característico sonido que fusiona el ska y el reggae de una forma única. El público mendocino tendrá así la oportunidad de disfrutar en vivo de esta orquesta que sigue expandiendo su legado, con una propuesta que no deja de evolucionar y sorprender.

Dancing Mood 1.jpg Dancing Mood festeja sus 25 años en Mendoza.

Con un sonido que se va solidificando cada vez más al pasar los años, Dancing Mood sigue apostándole a su estilo instrumental que lo diferenció de casi todas las demás propuestas dentro del rock nacional. Con un ritmo que no pasa de moda y una formación sólida, la banda logra un sonido más rústico, pero con más calidad y claridad. Tanto en "On The Good Road" (2012), como en "Ska Explosion" (2015), el grupo apuesta a sus propias composiciones, dejando en claro que no se trata de una banda de covers y que no pierde su sonido único.