Canal 7 y Pará Todo! regalan una casa a partir de este lunes

La conductora de Pará Todo! Ornella Ferrara lo vive casi con incredulidad: "Después de 3 años de programa estar dando este tremendo premio a nuestros televidentes es sentir que tocamos el cielo con las manos. Jamás me imaginé que íbamos a poder ofrecer algo así. Me parece que llega en el momento justo donde el programa ya está instalado, ya tiene vida propia y la gente nos elige todas las tardes. Sumado al momento de extrema sensibilidad y la situación que vivimos en el país, estar regalando una casa... ¡lo digo y no lo puedo creer todavía, es tremendo!.".

Los televidentes de Pará todo! pueden entonces hacer realidad el sueño de la casa propia. Un premio muy importante, sobre todo para quienes cuentan con un terreno o lote y no han podido construir o iniciar obras debido a la situación económica que atraviesa el país y el difícil acceso a la vivienda.