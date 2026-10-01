Bandana cierra su gira en Mendoza con un show único y promete un nuevo comienzo

Al mirar hacia el pasado y recordar a aquellas jóvenes que iniciaron el recorrido, Virginia también reflexionó sobre el aprendizaje adquirido tras los momentos difíciles de la industria: "Creo que todas coincidimos que las cosas negativas y lo que sufrimos, por no poder formar parte de las decisiones, es parte del aprendizaje", afirmó, asegurando que si pudiera volver el tiempo atrás, le pediría a su versión más joven que confiara mucho más en sí misma.

Asimismo, la estadía en la provincia servirá como un espacio de reconexión espiritual antes de encarar lo que viene. Virginia adelantó que planeó un retiro de mujeres junto a sus compañeras: "Tenía ganas de compartirles la filosofía andina, vamos a tener terapias naturales, yoga, meditaciones, constelación grupal, vamos a comer muy rico y saludable, y la idea es sembrar una unión más fuerte y saludable entre nosotras para lo que sigue".

¿Un nuevo comienzo?

En el plano estrictamente musical, la formación trabaja en un sonido renovado y una adaptación sonora de los grandes clásicos que marcaron a toda una generación. Lissa explicó que, con el tiempo, la relación con el repertorio cambió de manera profunda: "Nosotras hace 25 años nos presentaron las canciones para cantar, las tomamos y con el tiempo las hicimos nuestras. Con los años comenzamos a disfrutarlas y todo es muy genuino".

Por su parte, Virginia añadió que la reestructuración del grupo potenció la presencia vocal en el escenario: "El hecho de pasar de cinco a cuatro, y formar ese nuevo equipo fue muy fácil porque creo que todas queríamos cantar un poquito más. Hay mucho más disfrute. El sonido se renueva porque nuestras voces están mejor, están más plantadas, tienen más proyección. Las canciones suenan como nuevas".

Bandana adelantó que están trabajando en nuevas canciones y proyectos.

Finalmente, las artistas dejaron en claro que el show en el Arena Maipú no marca una despedida definitiva, sino el inicio de una etapa renovada. Entre los planes a corto y mediano plazo, anticiparon la producción de material audiovisual para registrar su historia. "Tenemos muchas ganas de sacar una especie de documental y en cualquier momento va a suceder", adelantó Virginia. Lissa concluyó con entusiasmo: "Ahora comenzamos una nueva etapa. La etapa de rememorar termina en Mendoza, pero arrancamos con algo nuevo. Aparte tenemos muchas ganas de volver".