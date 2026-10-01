La icónica banda pop argentina Bandana desembarca este viernes 2 de octubre en el Arena Maipú para coronar con un show inolvidable el cierre de su gira. En el marco de un junket de prensa organizado por Power Play este miércoles 30 de septiembre , Virginia Da Cunha, Lourdes Fernández, Lissa Vera y Valeria Gastaldi compartieron sus emociones ante este esperado reencuentro con el público mendocino, además de revelar detalles sobre el presente del grupo, sus proyectos a futuro y la madurez que alcanzaron tras 25 años de historia.
Bandana cierra su gira en Mendoza con un show único y promete un nuevo comienzo
En diálogo con la prensa, Virginia, Lourdes, Lissa y Valeria adelantaron sorpresas para el show, reflexionaron sobre sus 25 años de trayectoria y revelaron sus planes para lanzar un documental.
Para el grupo, la presentación en la provincia tiene un significado sumamente emotivo. Valeria aseguró que Mendoza no solo es la tierra de Virginia, sino el escenario elegido para ponerle el broche de oro a esta etapa: "Para nosotras Mendoza es un lugar muy importante, y no veníamos hace un montón. No por nada se dio de manera muy especial que la gira culmine acá (...). Justo ahora se da la última fecha con el show del viernes, y va a ser muy especial".
Un regreso cargado con autonomía, madurez y sanación
A 25 años del fenómeno surgido en el programa Popstars, las integrantes reflexionaron sobre la evolución del proyecto y la reconexión entre ellas. Virginia destacó que esta etapa las encuentra al frente de cada decisión estratégica y artística: "Esta vez realmente lo hacemos nosotras, nos apropiamos de Bandana, cada decisión la tomamos juntas, y estamos haciendo un equipo increíble. Tuvimos que tener charlas incómodas, de decirnos cosas que no nos habíamos dicho, pero el mensaje, la esencia y la magia que sucede cuando estamos juntas está en su apogeo".
Al mirar hacia el pasado y recordar a aquellas jóvenes que iniciaron el recorrido, Virginia también reflexionó sobre el aprendizaje adquirido tras los momentos difíciles de la industria: "Creo que todas coincidimos que las cosas negativas y lo que sufrimos, por no poder formar parte de las decisiones, es parte del aprendizaje", afirmó, asegurando que si pudiera volver el tiempo atrás, le pediría a su versión más joven que confiara mucho más en sí misma.
Asimismo, la estadía en la provincia servirá como un espacio de reconexión espiritual antes de encarar lo que viene. Virginia adelantó que planeó un retiro de mujeres junto a sus compañeras: "Tenía ganas de compartirles la filosofía andina, vamos a tener terapias naturales, yoga, meditaciones, constelación grupal, vamos a comer muy rico y saludable, y la idea es sembrar una unión más fuerte y saludable entre nosotras para lo que sigue".
¿Un nuevo comienzo?
En el plano estrictamente musical, la formación trabaja en un sonido renovado y una adaptación sonora de los grandes clásicos que marcaron a toda una generación. Lissa explicó que, con el tiempo, la relación con el repertorio cambió de manera profunda: "Nosotras hace 25 años nos presentaron las canciones para cantar, las tomamos y con el tiempo las hicimos nuestras. Con los años comenzamos a disfrutarlas y todo es muy genuino".
Por su parte, Virginia añadió que la reestructuración del grupo potenció la presencia vocal en el escenario: "El hecho de pasar de cinco a cuatro, y formar ese nuevo equipo fue muy fácil porque creo que todas queríamos cantar un poquito más. Hay mucho más disfrute. El sonido se renueva porque nuestras voces están mejor, están más plantadas, tienen más proyección. Las canciones suenan como nuevas".
Finalmente, las artistas dejaron en claro que el show en el Arena Maipú no marca una despedida definitiva, sino el inicio de una etapa renovada. Entre los planes a corto y mediano plazo, anticiparon la producción de material audiovisual para registrar su historia. "Tenemos muchas ganas de sacar una especie de documental y en cualquier momento va a suceder", adelantó Virginia. Lissa concluyó con entusiasmo: "Ahora comenzamos una nueva etapa. La etapa de rememorar termina en Mendoza, pero arrancamos con algo nuevo. Aparte tenemos muchas ganas de volver".
En pocas palabras
- Bandana concluye gira: la banda se presentará en el Arena Maipú este viernes 2 de octubre.
- Nuevos comienzos: tras 25 años, las integrantes destacan su autonomía, madurez y la sanación grupal para un proyecto renovado.
- Reinvención musical: trabajan en un sonido actual y adaptación de sus clásicos, anticipando un documental y nuevas producciones.