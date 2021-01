Aníbal Pachano dio positivo de coronavirus

Pachano, de 65 años, está haciendo un tratamiento oncológico luego de que le fue diagnosticado cáncer de pulmón en el 2018 con metástasis en el cerebro.

El ex jurado del Bailando por un sueño había realizado polémicas declaraciones en marzo del año pasado afirmando que no le tenía miedo al coronavirus y que la gente dramatizaba todo.

En su momento tiró: "Aislarnos porque somos viejos me parece una mamarrachada. Soy consciente de que tengo mucho riesgo pero tengo tanto remedio encima que parezco el monumento al laboratorio. No me siento mal. Mis pulmones están complicados desde hace tiempo, pero no me voy a aislar de la vida. Voy a seguir trabajando de la manera que sea”.