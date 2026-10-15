Aislamiento, tocamientos y humillaciones: de qué tratan las acusaciones contra Julio Iglesias

Sin embargo, tras una nueva presentación formal elevada en septiembre, la Fiscalía modificó su postura amparándose en el marco legal que faculta a los tribunales españoles a juzgar delitos cometidos fuera del país cuando existen nexos directos y relevantes con ciudadanos o intereses de España.

A partir de este dictamen favorable del Ministerio Público, será un juez de instrucción quien defina en los próximos días si abre formalmente la investigación penal o si desestima el requerimiento fiscal.

Las acusaciones: control extremo, tocamientos y maltratos

Las denunciantes, resguardadas bajo las identidades de Rebeca y Laura por estrictas medidas de seguridad, formaron parte del personal de servicio del artista durante el año 2021 en sus mansiones de Bahamas y República Dominicana.

La investigación, revelada originalmente por una cobertura periodística conjunta entre elDiario.es y Univisión Noticias, expone un patrón sistemático de abusos:

Sometimiento laboral: Jornadas extenuantes, aislamiento y situaciones descritas como de "control extremo" sobre la vida cotidiana de las trabajadoras.

Jornadas extenuantes, aislamiento y situaciones descritas como de "control extremo" sobre la vida cotidiana de las trabajadoras. Agresión sexual: Episodios reiterados de tocamientos corporales no consentidos y hostigamiento en el ámbito privado.

Episodios reiterados de tocamientos corporales no consentidos y hostigamiento en el ámbito privado. Violencia psicológica: Humillaciones constantes y malos tratos verbales en el ejercicio de sus tareas dentro de las propiedades del cantante.

Las mujeres cuentan con el patrocinio legal de la organización internacional Women’s Link Worldwide, entidad que publicó una carta abierta donde exige que el Estado español garantice el acceso a la tutela judicial efectiva y aplique la ley sin privilegios derivados de la fama o el patrimonio del acusado.

La respuesta de Julio Iglesias: desmentida absoluta

Frente a la reapertura del frente judicial, Julio Iglesias rechazó de plano las imputaciones y calificó las afirmaciones de sus excolaboradoras como "absolutamente falsas".

A través de su entorno legal, el intérprete negó haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a mujer alguna a lo largo de su vida, remarcando su inocencia ante lo que considera un intento infundado de dañar su honor.

Con más de 300 millones de discos vendidos a lo largo de más de cinco décadas de carrera, el cantante —referente de la música romántica hispana y autor de clásicos como "Soy un truhán, soy un señor" o "Me olvidé de vivir"— enfrenta ahora uno de los escenarios judiciales y mediáticos más complejos de su vida privada.