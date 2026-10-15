La situación judicial de Julio Iglesias sumó un capítulo de máxima tensión en los tribunales de Madrid. El Ministerio Público solicitó formalmente abrir una causa penal contra el cantante de 83 años para determinar su responsabilidad en delitos de presunta agresión sexual y explotación laboral, tras la denuncia presentada por dos de sus exempleadas domésticas.
Aislamiento, tocamientos y humillaciones: de qué tratan las acusaciones contra Julio Iglesias
El cantante español Julio Iglesias fue denunciado por dos empleadas que relataron qué es que lo el músico les habría hecho
La resolución de la Fiscalía representa un giro determinante de criterio en la causa, ya que consideró que la Audiencia Nacional de España posee la competencia jurídica necesaria para investigar los hechos denunciados, pese a haber ocurrido en residencias privadas del músico fuera del territorio europeo.
El cambio de postura de la Fiscalía y la competencia territorial
El caso había tenido un primer revés judicial en enero, cuando la Justicia española desestimó y archivó la presentación inicial por considerar que los tribunales locales carecían de jurisdicción sobre hechos sucedidos en el extranjero.
Sin embargo, tras una nueva presentación formal elevada en septiembre, la Fiscalía modificó su postura amparándose en el marco legal que faculta a los tribunales españoles a juzgar delitos cometidos fuera del país cuando existen nexos directos y relevantes con ciudadanos o intereses de España.
A partir de este dictamen favorable del Ministerio Público, será un juez de instrucción quien defina en los próximos días si abre formalmente la investigación penal o si desestima el requerimiento fiscal.
Las acusaciones: control extremo, tocamientos y maltratos
Las denunciantes, resguardadas bajo las identidades de Rebeca y Laura por estrictas medidas de seguridad, formaron parte del personal de servicio del artista durante el año 2021 en sus mansiones de Bahamas y República Dominicana.
La investigación, revelada originalmente por una cobertura periodística conjunta entre elDiario.es y Univisión Noticias, expone un patrón sistemático de abusos:
- Sometimiento laboral: Jornadas extenuantes, aislamiento y situaciones descritas como de "control extremo" sobre la vida cotidiana de las trabajadoras.
- Agresión sexual: Episodios reiterados de tocamientos corporales no consentidos y hostigamiento en el ámbito privado.
- Violencia psicológica: Humillaciones constantes y malos tratos verbales en el ejercicio de sus tareas dentro de las propiedades del cantante.
Las mujeres cuentan con el patrocinio legal de la organización internacional Women’s Link Worldwide, entidad que publicó una carta abierta donde exige que el Estado español garantice el acceso a la tutela judicial efectiva y aplique la ley sin privilegios derivados de la fama o el patrimonio del acusado.
La respuesta de Julio Iglesias: desmentida absoluta
Frente a la reapertura del frente judicial, Julio Iglesias rechazó de plano las imputaciones y calificó las afirmaciones de sus excolaboradoras como "absolutamente falsas".
A través de su entorno legal, el intérprete negó haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a mujer alguna a lo largo de su vida, remarcando su inocencia ante lo que considera un intento infundado de dañar su honor.
Con más de 300 millones de discos vendidos a lo largo de más de cinco décadas de carrera, el cantante —referente de la música romántica hispana y autor de clásicos como "Soy un truhán, soy un señor" o "Me olvidé de vivir"— enfrenta ahora uno de los escenarios judiciales y mediáticos más complejos de su vida privada.
En pocas palabras
- Caso Julio Iglesias: Fiscalía pide juzgar al cantante por presunta agresión sexual y explotación laboral a exempleadas.
- Competencia judicial: La Audiencia Nacional podría investigar los hechos ocurridos fuera de España, revirtiendo un fallo anterior.
- Denuncias detalladas: Las exempleadas relatan jornadas extenuantes, control extremo y tocamientos no consentidos en 2021.