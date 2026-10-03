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Domingo 4 de octubre

A 50 años de La Noche de los Lápices, el teatro mendocino estrena "Cartas a la memoria"

Dirigida y escrita por Camila Vitoloni, la obra llega este domingo 4 de octubre a la Nave Cultural con una propuesta poética sobre la resiliencia, la identidad y el recuerdo de los estudiantes.

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
La obra se apoya en una nueva generación de artistas de la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNCuyo y academias de la provincia.

La obra se apoya en una nueva generación de artistas de la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNCuyo y academias de la provincia.

El teatro mendocino vuelve a conectar el arte con la historia colectiva. Este domingo 4 de octubre, a las 20, la Sala 3 de la Nave Cultural albergará el estreno de "Cartas a la memoria", una puesta en escena que invita a reflexionar sobre el pasado reciente de la Argentina al cumplirse 50 años de los trágicos acontecimientos de La Noche de los Lápices.

La propuesta traslada al espectador a un plano atemporal y simbólico. Allí, un grupo de jóvenes custodia golondrinas de papel que albergan los recuerdos y fragmentos de vida de los estudiantes que soñaron con transformar la realidad. Con una marcada impronta poética, la música y el juego se transforman en herramientas de resistencia emocional para encender una premisa central: "Mientras haya alguien dispuesto a leer, los lápices seguirán escribiendo".

Un elenco joven y multidisciplinario

La obra de 60 minutos combina actuación, música y teatro musical, apoyada en el talento de una nueva generación de artistas formados en la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNCuyo y diversas academias de la provincia:

  • Camila Vitoloni (Dramaturgia, dirección y actuación): Profesora de Teatro en la UNCuyo y artista multidisciplinaria (canto y danza) formada en espacios como Otro Mundo y Yo Soy. Presenta su tercera obra en el rol de dramaturga y directora tras Caramelandia y 7 días, 12 horas y 5 minutos.

  • Camila Acosta (Asistencia de dirección): Actriz y cantante con amplia experiencia en el género del teatro musical (Mamá está más chiquita, Saludos, Yo, Tinta perdida). En este proyecto da sus primeros pasos en la codirección.

  • Lucila Prat (Actriz): Estudiante del Profesorado en Teatro (UNCuyo), cantante, bailarina y maquilladora. Formada en teatro musical desde la infancia, actualmente integra también el elenco de Saludos, Yo.

  • Álvaro Maíz Moles (Actor): Actor, cantante y titiritero a punto de graduarse de la Licenciatura en Arte Dramático. Cuenta con trayectoria en más de 10 proyectos audiovisuales y obras teatrales como Poncho de Verano y San Martín: Un Caballero de Principio a Fin.

  • Ezequiel Aracena (Actor): Actor, cantante y músico autodidacta con trayectoria en grupos teatrales, coros y murgas. Participa activamente en producciones locales como Lápices, Hizo falta tanta agua y La Leona de los Llanos.

  • Exequiel Correa (Actor): Intérprete de teatro musical de 21 años, formado también en la escena local con participación en títulos como San Martín: Un Caballero del Principio al Fin.

Datos del espectáculo y ficha técnica

  • Obra: "Cartas a la memoria"

  • Fecha de estreno: Domingo 4 de octubre de 2026

  • Hora: 20:00 hs.

  • Lugar: Sala 3, Nave Cultural (España y Maza, Ciudad de Mendoza).

  • Duración: 60 minutos.

  • Dramaturgia y dirección: Camila Vitoloni.

  • Asistencia de dirección: Camila Acosta.

  • Elenco: Camila Vitoloni, Lucila Prat, Álvaro Maíz Moles, Ezequiel Aracena y Exequiel Correa.

  • Entradas:

    • General: $15.000 (disponibles en la plataforma EntradaWeb).

    • Jubilados y estudiantes: $10.000 (se gestiona de forma presencial únicamente en la boletería del espacio cultural).

En pocas palabras

  • 50 años de La Noche de los Lápices: Estreno de "Cartas a la memoria", obra teatral que aborda resiliencia, identidad y el recuerdo de estudiantes.
  • Propuesta poética y simbólica: Jóvenes custodian golondrinas de papel con recuerdos, mientras la música y el juego resisten emocionalmente.
  • Elenco joven y multidisciplinario: La obra de Camila Vitoloni combina actuación, música y teatro musical con talentos locales.
Resumen generado por Thinkindot AI

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