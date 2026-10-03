A 50 años de La Noche de los Lápices, el teatro mendocino estrena "Cartas a la memoria"

La propuesta traslada al espectador a un plano atemporal y simbólico. Allí, un grupo de jóvenes custodia golondrinas de papel que albergan los recuerdos y fragmentos de vida de los estudiantes que soñaron con transformar la realidad. Con una marcada impronta poética, la música y el juego se transforman en herramientas de resistencia emocional para encender una premisa central: "Mientras haya alguien dispuesto a leer, los lápices seguirán escribiendo".

Un elenco joven y multidisciplinario

La obra de 60 minutos combina actuación, música y teatro musical, apoyada en el talento de una nueva generación de artistas formados en la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNCuyo y diversas academias de la provincia: