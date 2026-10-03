El teatro mendocino vuelve a conectar el arte con la historia colectiva. Este domingo 4 de octubre, a las 20, la Sala 3 de la Nave Cultural albergará el estreno de "Cartas a la memoria", una puesta en escena que invita a reflexionar sobre el pasado reciente de la Argentina al cumplirse 50 años de los trágicos acontecimientos de La Noche de los Lápices.
A 50 años de La Noche de los Lápices, el teatro mendocino estrena "Cartas a la memoria"
Dirigida y escrita por Camila Vitoloni, la obra llega este domingo 4 de octubre a la Nave Cultural con una propuesta poética sobre la resiliencia, la identidad y el recuerdo de los estudiantes.
La propuesta traslada al espectador a un plano atemporal y simbólico. Allí, un grupo de jóvenes custodia golondrinas de papel que albergan los recuerdos y fragmentos de vida de los estudiantes que soñaron con transformar la realidad. Con una marcada impronta poética, la música y el juego se transforman en herramientas de resistencia emocional para encender una premisa central: "Mientras haya alguien dispuesto a leer, los lápices seguirán escribiendo".
Un elenco joven y multidisciplinario
La obra de 60 minutos combina actuación, música y teatro musical, apoyada en el talento de una nueva generación de artistas formados en la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNCuyo y diversas academias de la provincia:
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Camila Vitoloni (Dramaturgia, dirección y actuación): Profesora de Teatro en la UNCuyo y artista multidisciplinaria (canto y danza) formada en espacios como Otro Mundo y Yo Soy. Presenta su tercera obra en el rol de dramaturga y directora tras Caramelandia y 7 días, 12 horas y 5 minutos.
Camila Acosta (Asistencia de dirección): Actriz y cantante con amplia experiencia en el género del teatro musical (Mamá está más chiquita, Saludos, Yo, Tinta perdida). En este proyecto da sus primeros pasos en la codirección.
Lucila Prat (Actriz): Estudiante del Profesorado en Teatro (UNCuyo), cantante, bailarina y maquilladora. Formada en teatro musical desde la infancia, actualmente integra también el elenco de Saludos, Yo.
Álvaro Maíz Moles (Actor): Actor, cantante y titiritero a punto de graduarse de la Licenciatura en Arte Dramático. Cuenta con trayectoria en más de 10 proyectos audiovisuales y obras teatrales como Poncho de Verano y San Martín: Un Caballero de Principio a Fin.
Ezequiel Aracena (Actor): Actor, cantante y músico autodidacta con trayectoria en grupos teatrales, coros y murgas. Participa activamente en producciones locales como Lápices, Hizo falta tanta agua y La Leona de los Llanos.
Exequiel Correa (Actor): Intérprete de teatro musical de 21 años, formado también en la escena local con participación en títulos como San Martín: Un Caballero del Principio al Fin.
Datos del espectáculo y ficha técnica
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Obra: "Cartas a la memoria"
Fecha de estreno: Domingo 4 de octubre de 2026
Hora: 20:00 hs.
Lugar: Sala 3, Nave Cultural (España y Maza, Ciudad de Mendoza).
Duración: 60 minutos.
Dramaturgia y dirección: Camila Vitoloni.
Asistencia de dirección: Camila Acosta.
Elenco: Camila Vitoloni, Lucila Prat, Álvaro Maíz Moles, Ezequiel Aracena y Exequiel Correa.
Entradas:
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General: $15.000 (disponibles en la plataforma EntradaWeb).
Jubilados y estudiantes: $10.000 (se gestiona de forma presencial únicamente en la boletería del espacio cultural).
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En pocas palabras
- 50 años de La Noche de los Lápices: Estreno de "Cartas a la memoria", obra teatral que aborda resiliencia, identidad y el recuerdo de estudiantes.
- Propuesta poética y simbólica: Jóvenes custodian golondrinas de papel con recuerdos, mientras la música y el juego resisten emocionalmente.
- Elenco joven y multidisciplinario: La obra de Camila Vitoloni combina actuación, música y teatro musical con talentos locales.