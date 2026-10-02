Murió Ricardo Soulé: creador de Vox Dei y referente del rock argentino

"Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre. Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna. Lo amamos y lo amaremos eternamente con todo nuestro corazón, hoy sumergido en un inmenso dolor. Se fue en paz, amado, rodeado y acompañado todo el tiempo por su familia. Gracias por el amor".

Un receso forzado y el último contacto con sus seguidores

La inquietud en torno a la salud del músico había comenzado semanas atrás. El pasado 11 de septiembre, Soulé acudió a sus redes para anunciar la suspensión temporal de sus actividades y presentaciones en vivo:

"Quiero contarles que por un tema de salud tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos. Tengo toda la fe puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta en los escenarios".

En esa misma publicación, el autor solicitó reserva para atravesar la situación junto a sus seres allegados: "En este tiempo que me tomo para afrontar con mi familia un nuevo reto de la vida, les ruego privacidad y comprensión", para culminar con una frase de agradecimiento y el anhelo de reencontrarse pronto con el público, deseo que lamentablemente no pudo concretarse.

Un legado imborrable en el rock nacional

Guitarrista, violinista, cantante y prolífico compositor, Ricardo Soulé figura entre los pilares indiscutidos del movimiento de rock en español surgido en la Argentina.