El rock argentino se viste de luto. Este viernes 2 de octubre falleció Ricardo Soulé a los 76 años, lo que provocó una profunda conmoción entre colegas, admiradores y la comunidad musical en general. El legendario cantante, compositor y multiinstrumentista, recordado por ser el pilar fundamental de la emblemática banda Vox Dei, estaba internado en un centro de salud de la localidad bonaerense de Quilmes.
Murió Ricardo Soulé: creador de Vox Dei y referente del rock argentino
El rock nacional despide a un prócer del género. Tras permanecer internado en Quilmes por complicaciones de salud, el músico falleció acompañado por sus allegados.
Aunque el entorno familiar optó por resguardar los detalles médicos específicos detrás de su partida, el desenlace se produjo durante las primeras horas de la mañana en un marco de contención y paz, con la presencia de su círculo más íntimo.
La emotiva despedida a Ricardo Soulé
A través de los canales oficiales del artista, la familia dio a conocer la lamentable noticia mediante unas breves pero sentidas palabras orientadas a honrar su vida y su legado:
"Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre. Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna. Lo amamos y lo amaremos eternamente con todo nuestro corazón, hoy sumergido en un inmenso dolor. Se fue en paz, amado, rodeado y acompañado todo el tiempo por su familia. Gracias por el amor".
Un receso forzado y el último contacto con sus seguidores
La inquietud en torno a la salud del músico había comenzado semanas atrás. El pasado 11 de septiembre, Soulé acudió a sus redes para anunciar la suspensión temporal de sus actividades y presentaciones en vivo:
"Quiero contarles que por un tema de salud tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos. Tengo toda la fe puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta en los escenarios".
En esa misma publicación, el autor solicitó reserva para atravesar la situación junto a sus seres allegados: "En este tiempo que me tomo para afrontar con mi familia un nuevo reto de la vida, les ruego privacidad y comprensión", para culminar con una frase de agradecimiento y el anhelo de reencontrarse pronto con el público, deseo que lamentablemente no pudo concretarse.
Un legado imborrable en el rock nacional
Guitarrista, violinista, cantante y prolífico compositor, Ricardo Soulé figura entre los pilares indiscutidos del movimiento de rock en español surgido en la Argentina.
- La obra cumbre: fue la pluma fundamental detrás de La Biblia (1971), considerada la primera ópera rock en español del país y una pieza conceptual clave de la música latinoamericana.
- Un clásico eterno: escribió e interpretó "Presente (El momento en que estás)", una de las canciones más trascendentes e infaltables de la cultura popular argentina.
- Versatilidad artística: destacó no solo por su capacidad vocal e instrumental, sino por su sello poético y lírico que definió la identidad de Vox Dei y marcó el camino para las generaciones posteriores de músicos.
En pocas palabras
- Falleció Ricardo Soulé: creador de Vox Dei y referente del rock argentino, murió a los 76 años en Quilmes.
- Legado imborrable: fue pilar de Vox Dei y autor de clásicos como "Presente (El momento en que estás)".
- Último mensaje: semanas atrás, había anunciado un receso por motivos de salud pidiendo privacidad.