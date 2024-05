Todo lo que tienes que saber de la llegada de Taylor Swift a Madrid

►TE PUEDE INTERESAR: El enojo de Taylor Swift en los Golden Globes, ¿qué le dijeron?

La venta oficial de las entradas para ver a Taylor Swift en España

Precios desde los 85 euros las más baratas,

226 euros las más caras.

Sin contar los paquetes VIP, que llegaron hasta los casi 500 euros, o las entradas con visibilidad reducida, que salieron por 55 euros.

Asimismo, Ticketmaster tiene una opción segura llamada ‘Entradas Fan to Fan’ para facilitar la reventa. Los fans que tienen entrada, pero no van a acudir al concierto pueden poner a la venta sus tickets a un precio que no supere en un 20% su precio original. Para ello, debe iniciar sesión en Ticketmaster y subir sus entradas.

Datos a tener cuenta antes del show de Taylor Swift en España

Las puertas del estadio en Madrid se abrirán a las 16:30, permitiendo a los asistentes ingresar con suficiente antelación para apreciar todas las atracciones y facilidades disponibles dentro del recinto. Este horario contribuye a una gestión más eficiente del flujo de personas, reduciendo posibles aglomeraciones y mejorando la experiencia general del evento.

A las 18:45, Paramore, la banda estadounidense de rock alternativo, subirá al escenario como teloneros, generando una atmósfera cargada de energía y emoción que preparará al público para la actuación principal. Se espera que el concierto de Taylor Swift empiece como tal a partir de las 20h, terminando este a una hora aproximada en torno a las 00:30.

En España, Madrid hay múltiples opciones de transporte público para llegar al estadio Bernabéu. Las paradas de Metro más cercanas son Santiago Bernabéu (línea 10) y Concha Espina (línea 9), que permanecerán operativas hasta la 1:30 de la madrugada. Estas líneas ofrecen una conectividad conveniente y rápida desde diversos puntos de la ciudad.

Sin embargo, para quienes prefieren el tren, la parada de Cercanías más cercana es Nuevos Ministerios, que cuenta con todas las líneas disponibles, facilitando el acceso desde diferentes zonas de Madrid. Asimismo, autobuses urbanos que incluyen las líneas 27, 40, 43, 126, 147 y 150, sumado a las líneas nocturnas N22 y N24, estarán en funcionamiento desde las 23 horas, permitiendo que los fans tengan una amplia gama de opciones para desplazarse antes y después del concierto.

