Rosalía se anticipó al verano y lució el vestido tendencia de transparencias

Rosalía es un ícono y referente no solo de la música sino también de las últimas tendencias.

Rosalía compartió un álbum de fotos en las que se la puede apreciar con un vestido tendencia primavera verano en tono blanco con transparencias y flores bordadas en la zona del busto.

Este vestido lencero de satén es una de las tendencias de este verano, que se podrá lucir con sandalias altas, bajas y para las más arriesgadas con unas texanas.

