¿Quién es Marta Huerta, primera árbitra en el fútbol profesional español masculino?

Tiene 34 años y no para de cosechar logros y experiencias en su carera como árbitra. Además ya se confirmó que en agosto formará parte del cuerpo arbitral del Mundial Sub-20, que se celebra en Colombia, junto con Guadalupe Porras.

Sin embargo es válido aclarar que Huerta tiene colegas mujeres, como es el caso de Guadalupe Porras y Eliana Fernández, quienes trabajan en Primera División, pero como asistentes. También podemos mencionar a Judit Romano, Silvia Fernández Pérez de la Segunda División, y a Eugenia Gil Soriano y Olatz Rivera Olmedo.

"Me hice árbitra hace ya diecinueve años y fue por estar vinculada al mundo del fútbol. Es verdad que hace años de eso. El fútbol femenino no es ni... vamos, ni de lejos lo que es a día de hoy. Y era una forma también de estar ahí dentro de este mundillo. Conocí a un chico que era árbitro, me animó y estaré eternamente agradecida por ese empujoncito que me dieron para ser a día de hoy lo que soy. Al final esto te influye tanto a nivel personal como profesional", reveló Huerta.

"La alegría es inmensa y todavía no soy consciente del ascenso", reveló Huerta al enterarse que se convertiría en la primera árbitra en el fútbol profesional español masculino.

Desde el Gobierno español aseguraron que trabajan "para que la igualdad llegue a todos los ámbitos deportivos, también al arbitraje". "Necesitamos referentes como el tuyo", le aseguraron a Huerta.