Princesa Leonor de Borbón: ¿Qué condiciones debe cumplir un hombre para ser su pareja?

Leonor de Borbón (1).jpg Leonor de Borbón.

Además, el hombre debe ser atractivo. De acuerdo con la periodista especialista en realeza Pilar Eyre, el príncipe consorte tendrá que ser un galán, pues será uno de los hombres más fotografiados y para ello deberá lucir sonriente y amable todo el tiempo. No puede llevar pelo suelto, uñas pintadas o perforaciones.

El joven en cuestión no debe ser millonario, pero no se le permitirá que padezca problemas económicos. Además debe ser culto, con estudios y con una fuerte personalidad, pero sin tener que opacar a la próxima Reina.

Una vez oficializado el romance, el joven deberá cursar la Academia Militar de Zaragoza aunque no le guste. Por último, pero no menos importante, el joven no deberá pertenecer a otra familia real de alguna monarquía de Europa, ya que unir dos reinos es algo muy complejo y diplomáticamente complicado.

Hasta el momento, la princesa Leonor ha sido relacionada con dos jóvenes: Gabriel Giacomelli, a quien conoció en el UWC College de Gales; y Pedro López-Quesada y Borbón Dos Sicilias, el hijo del presidente del banco de inversión Citi Group en España. Sin embargo, la Casa Real de España no ha confirmado ninguno de los supuestos "romances".