Pilar Rubio marcó tendencia y mostró como llevar un bikini a otro nivel

La emprendedora desde hace un tiempo muestra su línea de bikinis y trajes de baño - cada uno es más bello que el otro-. Además, comparte en sus redes sociales las distintas maneras de combinar y aprovechar las prendas para tener mayor versatilidad a la hora de vestirnos.

Por ejemplo, Pilar Rubio muestra como lucir un mismo traje de baño en distintas ocasiones, desde una salida a la playa como para ir a una fiesta nocturna.

En esta oportunidad llevó un bikini de su línea a otro nivel. El sujetador en forma triángulo en color fucsia con un detalle en metal dorado en sus tirantes, ideal para las que les gusta broncearse, lo combinó con una braga en color celeste pastel que también tenía detalles metálicos en color dorado.

No solo eso, Pilar Rubio se animó y combinó este traje de baño con coloridas pulseras plásticas y unos grandes aretes llenos de color. Sí, una explosión de color para abrir el verano.

"¿Quién más ama el verano como yo? Y si además puedo combinar colores con los bikinis más aún", acompañó con palabras este posteo que obtuvo más de 43.000 likes y cientos de comentarios.

