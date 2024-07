hello-kitty-1 La verdad sobre Hello Kitty es algo impensado y sorprende al mundo entero

Cuál es la verdad sobre Hello Kitty

Hello Kitty es uno de los pocos personajes que ha traspasado la pantalla y ha logrado mayor éxito siendo la cara de muchísimo merchandising. Fue creada como marca y personaje de una compañía de Japón llamada Sanrio.

hello kitty (3).png La verdad sobre Hello Kitty es algo impensado y sorprende al mundo entero

El primer producto de Hello Kitty fue lanzado en el año 1974 en su país y dos años después en los Estados Unidos. A pesar del paso de los años, tanto su diseñadora oficial como muchos trabajadores nuevos continúan creando nuevos productos sobre el personaje.

►TE PUEDE INTERESAR: Qué tipo de vehículo es "Mate" de la película Cars de Disney Pixar

En poco tiempo, Hello Kitty llegaría a la plataforma de los videojuegos con "Hello Kitty Island Adventure" y con ello recayó una revelación nunca antes pensada.

hello kitty (2).png La verdad sobre Hello Kitty es algo impensado y sorprende al mundo entero

Lejos de la histórica creencia popular, sus responsables han aclarado que Hello Kitty no es una gata. Desde Sanrio, expresaron que el comportamiento del personaje es diferente al de una felina.

hello kitty (1).png La verdad sobre Hello Kitty es algo impensado y sorprende al mundo entero

"Hello Kitty no es un gato. Es un personaje de dibujos animados. Es una niña. Es una amiga. Pero no es un gato. Nunca se la representa en cuatro patas. Camina y se sienta como una criatura de dos patas", fue la exacta revelación de la destacada empresa japonesa.

Por otro lado, hasta hicieron hincapié en que ese mismo personaje camina como una criatura de dos patas: "Sin embargo, tiene un gato como mascota, que se llama Charmmy Kitty".